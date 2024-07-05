Десятки лекарств стали платными в Казахстане
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Минздрав подготовил поправки в Перечень лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного или льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан РК с определенными заболеваниями (состояниями), передаёт BaigeNews.kz.
Всего 38 лекарств для лечения 32 заболеваний станут платными в Казахстане.
Из списка препаратов в рамках ГОБМП исключили "Омепразол", "Амоксицилин", "Кларитромицин". А детям до 18 лет не будут выдавать бесплатно "Ранитидин", "Мультифермен", "Ибупрофен", парацетамол и другие лекарства.
Среди заболеваний, для лечения которых выдавались препараты: язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, пневмония внебольничная, поражение черепных нервов, острый/хронический синусит, эндометриоз, хронические инфекции мочеполовой системы, гастрит и дуоденит, хронический панкреотит, холецистит, желчекаменная болезнь, мигрень и ряд других.
Разработчики считают, что эти заболевания не влияют на смертность и продолжительность жизни.
Проект размещен на портале “Открытые НПА” до 18.07.2024 года.
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