Десятки лекарств стали платными в Казахстане

Минздрав подготовил поправки в Перечень лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного или льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан РК с определенными заболеваниями (состояниями), передаёт BaigeNews.kz.

Всего 38 лекарств для лечения 32 заболеваний станут платными в Казахстане.

Из списка препаратов в рамках ГОБМП исключили "Омепразол", "Амоксицилин", "Кларитромицин". А детям до 18 лет не будут выдавать бесплатно "Ранитидин", "Мультифермен", "Ибупрофен", парацетамол и другие лекарства.



Среди заболеваний, для лечения которых выдавались препараты: язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, пневмония внебольничная, поражение черепных нервов, острый/хронический синусит, эндометриоз, хронические инфекции мочеполовой системы, гастрит и дуоденит, хронический панкреотит, холецистит, желчекаменная болезнь, мигрень и ряд других.



Разработчики считают, что эти заболевания не влияют на смертность и продолжительность жизни.



Проект размещен на портале “Открытые НПА” до 18.07.2024 года.