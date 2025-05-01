Десятки килограммов баурсаков раздали в Астане ко Дню единства народа Казахстана
Люди останавливались, улыбались, благодарили.
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В столичном парке "Жастар" прошла праздничная акция "Бауырсақ біріктіреді", приуроченная ко Дню единства народа Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-cлужбу акимата Астаны.
Инициатором мероприятия выступил молодёжный ресурсный центр "Астана жастары". Волонтёры центра угощали горожан традиционным угощением – всего было роздано 15 килограммов баурсаков.
Как отметили организаторы, акция направлена на укрепление духа дружбы и единства между представителями разных этносов, проживающих в Казахстане.
"Люди останавливались, улыбались, благодарили. Мы старались создать атмосферу тепла и взаимного уважения", — поделилась волонтёр Дана Такенова.
Напомним, 1 мая в Казахстане отмечается День единства народа. В Астане в этот день проходят десятки культурных и спортивных мероприятий, включая концерты, выставки, викторины и массовые забеги.
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