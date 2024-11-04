Десятки казахстанцев эвакуировали из Ливана
Сегодня, 10:49
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Сегодня, 10:49Сегодня, 10:49
154Фото: pixabay.com
В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке, по поручению президента Касым-Жомарта Токаева, а также при содействии соответствующих государственных органов Казахстана из Ливана были эвакуированы граждане РК и члены их семей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение МИД РК.
"Данная операция была осуществлена через города Стамбул и Дубай, в результате которой с 17 по 31 октября 2024 года из Бейрута в Астану и Алматы благополучно вернулись 41 человек", - отметили в ведомстве.
Эвакуация была проведена в целях защиты прав и интересов граждан Республики Казахстан, оказавшихся в зоне боевых действий.
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