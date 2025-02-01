  • 1 Февраля, 08:46
  • BAIGENEWS

39 казахстанских врачей пытались за деньги повысить квалификацию

Произошло это в Карагандинской области и Улытау.

Сегодня, 07:28
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pixabay.com Сегодня, 07:28
Сегодня, 07:28
181
Фото: pixabay.com

39 врачей и медсестер пытались купить сертификаты с высоким уровнем квалификации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Факт выявили специалисты Комитета медицинского и фармацевтического контроля. Цена документа составляла 250 тысяч тенге. Приобрести его пытались сотрудники государственный и частных клиник.

К слову, чтобы такой сертификат получить легально, нужно сдать тесты и получить оценку работы по профдеятельности. Однако медики, судя по всему, хотели облегчить себе задачу. Сейчас нарушители временно отстранены от работы и привлечены к административной ответственности. А выдача липовых сертификатов приостановлена. 

"Когда мы начали расследование, то мы понимали , что это махинации в электронной программе. В национальном центре экзаменации нам подтвердил, что ни один их этих работников не был на этапе оценки знаний. 80 % указали, что за определенную услугу были переданы наличные средства или Каспий переводы третьим лицам за оказание услуги", - сказала руководитель РГУ "Департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК по Карагандинской области" Ольга Смирнова.

Самое читаемое

Наверх