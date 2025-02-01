39 казахстанских врачей пытались за деньги повысить квалификацию
Произошло это в Карагандинской области и Улытау.
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39 врачей и медсестер пытались купить сертификаты с высоким уровнем квалификации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".
Факт выявили специалисты Комитета медицинского и фармацевтического контроля. Цена документа составляла 250 тысяч тенге. Приобрести его пытались сотрудники государственный и частных клиник.
К слову, чтобы такой сертификат получить легально, нужно сдать тесты и получить оценку работы по профдеятельности. Однако медики, судя по всему, хотели облегчить себе задачу. Сейчас нарушители временно отстранены от работы и привлечены к административной ответственности. А выдача липовых сертификатов приостановлена.
"Когда мы начали расследование, то мы понимали , что это махинации в электронной программе. В национальном центре экзаменации нам подтвердил, что ни один их этих работников не был на этапе оценки знаний. 80 % указали, что за определенную услугу были переданы наличные средства или Каспий переводы третьим лицам за оказание услуги", - сказала руководитель РГУ "Департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК по Карагандинской области" Ольга Смирнова.
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