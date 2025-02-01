39 врачей и медсестер пытались купить сертификаты с высоким уровнем квалификации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Факт выявили специалисты Комитета медицинского и фармацевтического контроля. Цена документа составляла 250 тысяч тенге. Приобрести его пытались сотрудники государственный и частных клиник.

К слову, чтобы такой сертификат получить легально, нужно сдать тесты и получить оценку работы по профдеятельности. Однако медики, судя по всему, хотели облегчить себе задачу. Сейчас нарушители временно отстранены от работы и привлечены к административной ответственности. А выдача липовых сертификатов приостановлена.