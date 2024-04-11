Десятки фактов распространения фейковой информации о паводках выявлено МКИ
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Министерство культуры и информации выявило 28 фактов распространения ложной и некорректной информации во время паводковой ситуации в стране, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"В ходе мониторинга инфополя нами было выявлено 28 фактов распространения ложной и некорректной информации, которая в последствии получила опровержение центральных и уполномоченных местных исполнительных органов", - сказал вице-министр культуры и информации РК Канат Искаков на брифинге Республиканского информационного штаба.
Наиболее часто вбрасывание недостоверной информации касается угроз прорыва плотин, разрушение дорог республиканского и местного значения, аварий на водохранилищах, электростанциях и других стратегических объектах, ложные сообщения о местах и порядке эвакуации.
Например, размещённая в соцсетях информация о возможной аварийной остановке водоснабжения в Актобе и якобы открытие шлюзового водохранилища была вовремя опровергнута акиматом Актюбинской области.
Акиматом Костанайской области было предоставлено официальное опровержение сообщения об обрушении части моста через реку Аят в районе Беймбет Майлина, а также подтопления ряда скотомогильников в регионе.
Министерством труда и соцзащиты населения была опровергнута информация о начале выплаты компенсаций пострадавшим от паводков, а Минздравом — фейки об угрозе вспышек инфекционных заболеваний на затопленных территориях и якобы недостаточном контроле ситуации со стороны эпидемиологической службы.
"Буквально вчера мы все были свидетелями распространения недостоверной и фейковой информации о сборе помощи, которая была объявлена якобы со стороны или от лица руководства страны или же членов правительства. Данная информация также была опровергнута. Всего на сегодня государственными и местными исполнительными органами было опровергнуто более 20 подобных сообщений. Хочу подчеркнуть, что подобные действия не приносят никакой пользы обществу. Более того, они отвлекают силы и средства государственных и специальных органов от спасательных и восстановительных работ, которые делают на сегодняшний день всё возможное и невозможное", - сказал вице-министр.
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