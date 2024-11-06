Десятки должников-алиментщиков осудили в Шымкенте
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В Шымкенте с начала года приговорами суда осуждены 22 должника, которые не исполняли обязанности по уплате алиментов на содержание несовершеннолетних детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру мегаполиса.
Все они ранее были привлечены к административной ответственности, но продолжали бездействовать, отказавшись от трудоустройства.
"Суд признал должников виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 139 УК РК и назначил им наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.
В текущем году за неуплату алиментов 145 должников привлечены к административной ответственности в виде ареста до пяти суток и 78 должникам назначены штрафы", - говорится в сообщении.
Одной из причин активного принятия мер судебными исполнителями по привлечению должников к ответственности являются акты прокурорского реагирования.
"Так, по актам прокуроров за непринятие предусмотренных законом мер по взысканию алиментов к дисциплинарной ответственности привлечены более 70 судебных исполнителей", - отметили прокуроры.
Прокуратура города предупреждает, что за неуплату алиментов предусмотрена административная и уголовная ответственность вплоть до лишения свободы сроком до двух лет.
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