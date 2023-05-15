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Десятки девушек в свадебных платьях прошлись по Караганде
В центральном парке Караганды состоялся проект "Сбежавшие в невесты". Жительницы города в свадебных нарядах прогулялись по парку, фотографируясь с окружающими, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ekaraganda.kz.
Проект собрал 37 участниц. Две из них — мама и дочь Лиана и Анна Миронова, они приехали из Павлодара.
"Караганду мы очень любим и часто бываем здесь – нам очень нравится. Мы узнали о "Сбежавших в невесты" на страничке проекта в Instagram и решили поучаствовать вместе с дочерью! Записались в участницы, даже не раздумывая. Ощущения – очень крутые! Собрать нас для проекта помогли городские мастера, за что мы очень благодарны – предоставили и платья, и макияж сделали", — поделилась Лиана Миронова.
Гости парка с удовольствием подключились и к танцу, и к всеобщему фотографированию с участницами проекта.
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