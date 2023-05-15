Десятки девушек в свадебных платьях прошлись по Караганде

Фото: ekaraganda.kz

В центральном парке Караганды состоялся проект "Сбежавшие в невесты". Жительницы города в свадебных нарядах прогулялись по парку, фотографируясь с окружающими, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ekaraganda.kz.

Проект собрал 37 участниц. Две из них — мама и дочь Лиана и Анна Миронова, они приехали из Павлодара.

"Караганду мы очень любим и часто бываем здесь – нам очень нравится. Мы узнали о "Сбежавших в невесты" на страничке проекта в Instagram и решили поучаствовать вместе с дочерью! Записались в участницы, даже не раздумывая. Ощущения – очень крутые! Собрать нас для проекта помогли городские мастера, за что мы очень благодарны – предоставили и платья, и макияж сделали", — поделилась Лиана Миронова.

Гости парка с удовольствием подключились и к танцу, и к всеобщему фотографированию с участницами проекта.