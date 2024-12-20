Пожар произошёл в областной детской больнице в Таразе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Сообщается, что в подвальном помещении произошло загорание аппаратуры компьютерной томографии.

Спасатели эвакуировали 42 человека, из них 30 детей. Пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет.