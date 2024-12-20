Десятки детей эвакуировали из-за пожара в больнице Тараза
В больнице загорелась аппаратура компьютерной томографии.
Сегодня, 01:11
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Сегодня, 01:11Сегодня, 01:11
108Фото: pixabay.com / иллюстративное фото
Пожар произошёл в областной детской больнице в Таразе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Сообщается, что в подвальном помещении произошло загорание аппаратуры компьютерной томографии.
Спасатели эвакуировали 42 человека, из них 30 детей. Пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет.
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