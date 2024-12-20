  • 20 Декабря, 02:03
  • BAIGENEWS

Десятки детей эвакуировали из-за пожара в больнице Тараза

В больнице загорелась аппаратура компьютерной томографии.

Сегодня, 01:11
АВТОР
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pixabay.com / иллюстративное фото Сегодня, 01:11
Сегодня, 01:11
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Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

Пожар произошёл в областной детской больнице в Таразе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Сообщается, что в подвальном помещении произошло загорание аппаратуры компьютерной томографии. 

Спасатели эвакуировали 42 человека, из них 30 детей. Пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет.

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