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  • Десятки Дедов Морозов и Снегурочек собрались в центре Усть-Каменогорска
yk-news.kz Сегодня, 01:03
113
Сегодня, 01:03
113
Фото: yk-news.kz

Десятки Дедов Морозов и Снегурочек собрались в центре Усть-Каменогорска

В Усть-Каменогорске на центральной площади прошёл конкурс Дедов Морозов и Снегурочек, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на YK-news.kz.

На участие в конкурсе подано 160 заявок. У каждой пары была своя группа поддержки из сказочных персонажей.

Жюри учитывало артистичность участников, знание песен и так далее. Во время мероприятия Деды Морозы и Снегурочки участвовали в битве снежками.

Фото: yk-news.kz

Пять лучших пар боролись за три титула: "Самые сильные Дед Мороз и Снегурочка", "Самые артистичные Дед Мороз и Снегурочка" и "Самые лучшие Дед Мороз и Снегурочка". В результате лучшими стали участники конкурса от детского сада-яслей №13 "Дария".

После конкурса состоялось зажжение огней на новогодней ёлке. 

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#конкурс #Новый год #Усть-Каменогорск
BaigeNews.kz
Сегодня, 01:03
113
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