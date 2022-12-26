Десятки Дедов Морозов и Снегурочек собрались в центре Усть-Каменогорска

Фото: yk-news.kz

В Усть-Каменогорске на центральной площади прошёл конкурс Дедов Морозов и Снегурочек, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на YK-news.kz.

На участие в конкурсе подано 160 заявок. У каждой пары была своя группа поддержки из сказочных персонажей.

Жюри учитывало артистичность участников, знание песен и так далее. Во время мероприятия Деды Морозы и Снегурочки участвовали в битве снежками.

Фото: yk-news.kz

Пять лучших пар боролись за три титула: "Самые сильные Дед Мороз и Снегурочка", "Самые артистичные Дед Мороз и Снегурочка" и "Самые лучшие Дед Мороз и Снегурочка". В результате лучшими стали участники конкурса от детского сада-яслей №13 "Дария".

После конкурса состоялось зажжение огней на новогодней ёлке.