Десятки человек пострадали в давке при входе на станцию метро в пригороде столицы Катара Люсейле после завершения новогоднего фейерверка и праздничного концерта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Власти Катара изначально продлили время работы метро в новогоднюю ночь только до двух часов по местному времени в то время, как праздничный концерт в единственном в стране месте общественного празднования Нового года закончился в час ночи по местному времени.

Тысячи человек после завершения праздничной программы поспешили до единственной - ближайшей к месту ее проведения станции метро, чтобы успеть до его закрытия, поэтому на площади перед метро Люсейля и на самой станции образовалась огромная толпа, и люди начали давить друг друга.

Корреспондент издания стал свидетелем, как усиленные наряды полиции пытались сдержать толпу, начав применять дубинки и плетки, чтобы отогнать людей от ограждений, которые были спешно сооружены в попытке отрегулировать потоки людей.

Как удалось заметить, на входе в метро остались лежать горы потерянной в давке людьми обуви. По обеим сторонам от прохода в метро лежат или сидят пострадавшие люди, которым оказывают помощь врачи и парамедики, к станции метро подъезжают дополнительные машины скорой помощи.

Несмотря на то, что полиция объявила в громкоговорители около метро, что принято решение сделать его работу в новогоднюю ночь круглосуточной, попросила людей переждать и подойти попозже, тем не менее, по-прежнему станцию метро долгое время окружала огромная толпа, и люди пытались прорваться к метро, хотя разрешали пройти в основном только семьям с детьми.