В Казахстане на новогодние праздники от использования пиротехнических средств пострадали 63 человека, в том числе 20 детей, передаёт BaigeNews.kz.

"Из них госпитализированы в стационар -12, в том числе детей - 5 и на амбулаторном лечении находится 51 пациент, в том числе 15 детей, сообщают Управления здравоохранения областей и городов республиканского значения и столицы.

В разрезе регионов пострадали: г. Алматы - 19 человек, в Жамбылской области 11 человек, также в Карагандинской, Мангистауской, Костанайской областях и г. Шымкент по 6 человек, в Актюбинской области - 2 человека, в Акмолинской, Кызылординской, Атырауской и Восточно- Казахстанкой, Западно- Казахстанской, Алматинской областях и области Абай по 1 обращению", - говорится в сообщении Минздрава РК.