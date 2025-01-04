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Десятки человек пострадали от пиротехники в Казахстане

У всех пострадавших диагностированы травмы глаз, ожоги роговицы глаза, ожоги и травмы кистей рук.

Сегодня, 17:11
АВТОР
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uvao.mos.ru Сегодня, 17:11
Сегодня, 17:11
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Фото: uvao.mos.ru

В Казахстане на новогодние праздники от использования пиротехнических средств  пострадали 63 человека, в том числе 20 детей, передаёт BaigeNews.kz.

"Из них госпитализированы в стационар -12, в том числе детей - 5 и на амбулаторном лечении находится  51 пациент, в том числе 15 детей, сообщают  Управления здравоохранения областей и городов республиканского значения и столицы.

В разрезе регионов пострадали:  г. Алматы - 19 человек, в Жамбылской области 11 человек, также в Карагандинской, Мангистауской, Костанайской областях и г. Шымкент по 6 человек, в Актюбинской области - 2 человека, в Акмолинской, Кызылординской, Атырауской и Восточно- Казахстанкой,  Западно- Казахстанской, Алматинской областях и области Абай по 1 обращению", - говорится в сообщении Минздрава РК.

У всех пострадавших диагностированы травмы глаз, ожоги роговицы глаза, ожоги и травмы кистей рук. Один пациент получил ранение передней брюшной стенки, состояние средней тяжести, стабильное, получает лечение в стационаре.

Всем пострадавшим оказывается  медицинская помощь в полном объеме.

Ранее сообщалось, что более тонны контрафактной пиротехники изъяли в Алматы.

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