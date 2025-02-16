Десятки человек погибли на золотом руднике в Мали
На западе Мали обрушилась шахта, где незаконно добывали золото.
Сегодня, 10:29
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Сегодня, 10:29Сегодня, 10:29
136Фото: AFP via Getty Images
По меньшей мере 48 человек погибли при обрушении шахты на золотом руднике близ городка Кеньеба на западе Мали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.
Обрушился заброшенный участок шахты, где велась незаконная добыча. Ранее его эксплуатировала компания из Китая.
Среди погибших - женщина с ребёнком. На месте ЧП продолжается поисковая операция, число жертв может возрасти.
Мали считается одним из ведущих производителей золота в Африке, но одновременно одной из самых бедных стран мира. Из-за этого в стране процветает незаконная добыча, а на месторождениях регулярно происходят оползни и аварии с жертвами. Чуть больше года назад на золотом руднике близ того же Кеньеба обрушился тоннель, погибли более 70 человек.
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