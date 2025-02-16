По меньшей мере 48 человек погибли при обрушении шахты на золотом руднике близ городка Кеньеба на западе Мали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.

Обрушился заброшенный участок шахты, где велась незаконная добыча. Ранее его эксплуатировала компания из Китая.

Среди погибших - женщина с ребёнком. На месте ЧП продолжается поисковая операция, число жертв может возрасти.

Мали считается одним из ведущих производителей золота в Африке, но одновременно одной из самых бедных стран мира. Из-за этого в стране процветает незаконная добыча, а на месторождениях регулярно происходят оползни и аварии с жертвами. Чуть больше года назад на золотом руднике близ того же Кеньеба обрушился тоннель, погибли более 70 человек.