Десятки человек остались без жилья из-за пожара в Балхаше
Вчера, 23:34
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вчера, 23:34Вчера, 23:34
123Фото: МЧС РК
48 человек остались без жилья в результате крупного пожара в Балхаше, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Вечернюю Караганду".
Ранним утром 4 августа сгорел двухэтажный многоквартирный жилой дом в микрорайоне "Конырат". По данным МЧС РК, площадь пожара составила 700 квадратных метров. В доме было 8 квартир. Жертв и пострадавших нет.
Жильцов сгоревшего дома временно расселили в здании школы-интерната. Решается вопрос отправки детей в оздоровительные лагеря, а пенсионеров – в санаторий.
Самое читаемое
- Нурбек Оралбай встретится в финале Олимпиады с боксёром Александром Хижняком
- Олимпиада-2024: Нора Джеруто пробилась в финал по лёгкой атлетике
- Нурбек Оралбай и Нора Джеруто в финале: итоги девятого дня Олимпиады-2024
- Бухгалтеры похитили более 340 млн тенге из поликлиники в Алматы
- Новак Джокович впервые завоевал золотую медаль Олимпиады