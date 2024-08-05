Десятки человек остались без жилья из-за пожара в Балхаше

48 человек остались без жилья в результате крупного пожара в Балхаше, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Вечернюю Караганду".

Ранним утром 4 августа сгорел двухэтажный многоквартирный жилой дом в микрорайоне "Конырат". По данным МЧС РК, площадь пожара составила 700 квадратных метров. В доме было 8 квартир. Жертв и пострадавших нет.



Жильцов сгоревшего дома временно расселили в здании школы-интерната. Решается вопрос отправки детей в оздоровительные лагеря, а пенсионеров – в санаторий.