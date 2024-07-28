Десятки автобусов в Астане скорректировали маршрут из-за ремонта дорог

В Астане в связи с ремонтом автодорог временно изменены схемы движения ряда автобусных маршрутов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на City Transportation Systems.

Речь идёт о маршрутах №15, 15А, 18, 19, 29, 29А, 30, 32, 37, 40, 45, 47, 51, 52, 54, 55А, 55Б, 56, 61, 121.

Пассажиров просят заранее планировать свой маршрут.

С изменённой схемой движения можно ознакомиться по ссылке.