Десятки автобусов в Астане скорректировали маршрут из-за ремонта дорог
Сегодня, 01:19
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Сегодня, 01:19Сегодня, 01:19
93Фото: CTS
В Астане в связи с ремонтом автодорог временно изменены схемы движения ряда автобусных маршрутов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на City Transportation Systems.
Речь идёт о маршрутах №15, 15А, 18, 19, 29, 29А, 30, 32, 37, 40, 45, 47, 51, 52, 54, 55А, 55Б, 56, 61, 121.
Пассажиров просят заранее планировать свой маршрут.
С изменённой схемой движения можно ознакомиться по ссылке.
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