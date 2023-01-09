Десятки астанчан потеряли деньги, пытаясь найти работу в Европе

Фото: astanatv.kz

Астанчане, желающие трудоустроиться в Чехии, заявили, что их обманули. Вместо обещанных фирмой высоких зарплат, они остались с пустыми карманами. В самой же компании говорят, что сами стали жертвами обстоятельств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Житель столицы Руслан Жакупов в апреле прошлого года в соцсетях увидел предложение по трудоустройству в Европе. Компания с положительными отзывами обещала отличные условия и официальный договор сотрудничества, в котором прописан возврат оплаченных средств, если что-то пойдёт не так. За помощь казахстанцы платили от четырёхсот тысяч до миллиона тенге.

Уехать в Чехию на заработки Руслан должен был в течение трёх месяцев. Но Европу парень так и не увидел. Впрочем, как и своих денег, говорит он. Компания обанкротилась и обещала выплатить их по частям.

"Предложили график погашения. Ежемесячно. Сначала по 100 тысяч, потом - по 150 тысяч в течение полугода. Начиная с ноября. Но два месяца уже истекли. Получается, третий месяц, но они мне ни копейки не отправили", - заявил мужчина.

Руслан утверждает, что в аналогичном режиме "ожидания" в столице - около двухсот человек. Доверие к фирме, по его словам, вызывали консультации с директором, который, якобы, знаком с руководителями профсоюзов Чехии. И даже сам долгое время там работал.

"Менеджер Тогжан в презентации делала акцент на том, что Даулет Туймебай, директор этой фирмы, работал в Чехии, и у него остались связи, через профсоюзы он трудоустраивает людей Казахстана. То есть всё законно, всё идёт быстро и легально", - рассказала жительница Астаны Махаббат Тасбулатова.

Директор компании считает себя жертвой обстоятельств. По его словам, он получил пакет документов и уже готов был отправить казахстанцев в Европу как на сезонные, так и на долговременные работы. Однако им отказали в визе.

"От министерства труда Чешской Республики был предоставлен пакет документов. Это - квота, разрешение на работу, легальная документация. Но со стороны консульства эти документы были не приняты личным решением консула. Я полагаю, это - в связи с глобальными процессами. Так как мне официальных ответов от посольства Чешской Республики не дали", - сказал директор компании Даулет Туймебай.

Глава компании утверждает, что не прячется и не убегает от пострадавших. Обещает вернуть все средства к лету. Якобы 50 миллионов тенге уже возвращены. Он даже показал съемочной группе банковские выписки.

"Мы ежемесячно готовы по шесть миллионов тенге возвращать людям. Прошу набраться терпения", - добавил директор.

В полиции начали досудебное расследование по статье "Мошенничество". В деле более 60 потерпевших. Материальный ущерб устанавливается.

В случае, если вина руководителя компании будет доказана, ему грозит до трёх с половиной миллионов штрафа либо лишение свободы на два года с конфискацией имущества.