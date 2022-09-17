Десятилетняя акмолинка стала чемпионкой страны по шорт-треку среди школьников

Фото: Управление физической культуры и спорта Акмолинской области

В городе Рудный завершился чемпионат Республики Казахстан по шорт-треку, в котором приняли участие более 130 спортсменов со всей страны, передаёт BaigeNews.kz.

В Рудный съехались школьники из 10 регионов Казахстана. Спартакиада проходила в Ледовом дворце.

Как сообщили в управлении физической культуры и спорта Акмолинской области, десятилетней спорстменке Милане Алексеевой на дистанции 333 метров не было равных, она заняла первое место.

"Милана Алексеева — первая воспитанница СДЮСШ "Бурабай" завоевавшая золотую медаль главных соревнований страны, — сообщила пресс-секретарь управления Махаббат Большина.

Как рассказали тренеры Миланы — Рустем Токжанов и Диана Искакова, их воспитанница выступила среди атлетов младшего возраста.