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Десятилетняя акмолинка стала чемпионкой страны по шорт-треку среди школьников
В городе Рудный завершился чемпионат Республики Казахстан по шорт-треку, в котором приняли участие более 130 спортсменов со всей страны, передаёт BaigeNews.kz.
В Рудный съехались школьники из 10 регионов Казахстана. Спартакиада проходила в Ледовом дворце.
Как сообщили в управлении физической культуры и спорта Акмолинской области, десятилетней спорстменке Милане Алексеевой на дистанции 333 метров не было равных, она заняла первое место.
"Милана Алексеева — первая воспитанница СДЮСШ "Бурабай" завоевавшая золотую медаль главных соревнований страны, — сообщила пресс-секретарь управления Махаббат Большина.
Как рассказали тренеры Миланы — Рустем Токжанов и Диана Искакова, их воспитанница выступила среди атлетов младшего возраста.
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