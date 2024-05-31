Десятилетний ребёнок попал под колёса авто в Актау

В Актау под колеса автомашины попал 10-летний ребенок, который пытался перейти дорогу в неположенном месте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.

По данным ДП региона, авария произошла 29 мая на автодороге, напротив 19 микрорайона.

"Около 9:20 на пульт дежурного "102" поступил вызов о дорожно-транспортном происшествии. Водитель совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте", - говорится в сообщении.

Ребенка 2014 года рождения госпитализировали в детскую больницу.