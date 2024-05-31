Десятилетний ребёнок попал под колёса авто в Актау
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В Актау под колеса автомашины попал 10-летний ребенок, который пытался перейти дорогу в неположенном месте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.
По данным ДП региона, авария произошла 29 мая на автодороге, напротив 19 микрорайона.
"Около 9:20 на пульт дежурного "102" поступил вызов о дорожно-транспортном происшествии. Водитель совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте", - говорится в сообщении.
Ребенка 2014 года рождения госпитализировали в детскую больницу.
"На водителя составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества). Автотранспорт водворен на штрафную стоянку", - сообщили в департаменте полиции региона.