  • 3 Сентября, 21:53
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Десятилетний мальчик признался в убийстве экс-мэра и его дочери в США

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pxhere.com Сегодня, 21:00
Сегодня, 21:00
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Фото: pxhere.com

В американском городе Минден ребёнок признался в убийстве экс-мэра Луизианы и его дочери, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на NBC News.

82-летний Джо Корнелиус-старший и его 31-летняя дочь Кейша Майлз найдены мёртвыми утром 1 сентября в собственном доме. На их телах обнаружили множественные огнестрельные ранения. Для убийства использованы два пистолета, их магазины были пусты.

В совершении преступления признался 10-летний родственник экс-мэра. Его мотив полиции пока не известен.

"Наш город в шоке. Как 10-летний ребенок мог совершить что-то столь злонамеренное?" - сказал начальник полиции Джаред Макайвер.

Мальчика держат под стражей по двум пунктам обвинения.

По словам Макайвера, находившийся дома в момент стрельбы шестилетний ребёнок не пострадал.

 

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