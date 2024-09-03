Десятилетний мальчик признался в убийстве экс-мэра и его дочери в США
Сегодня, 21:00
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Сегодня, 21:00Сегодня, 21:00
136Фото: pxhere.com
В американском городе Минден ребёнок признался в убийстве экс-мэра Луизианы и его дочери, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на NBC News.
82-летний Джо Корнелиус-старший и его 31-летняя дочь Кейша Майлз найдены мёртвыми утром 1 сентября в собственном доме. На их телах обнаружили множественные огнестрельные ранения. Для убийства использованы два пистолета, их магазины были пусты.
В совершении преступления признался 10-летний родственник экс-мэра. Его мотив полиции пока не известен.
"Наш город в шоке. Как 10-летний ребенок мог совершить что-то столь злонамеренное?" - сказал начальник полиции Джаред Макайвер.
Мальчика держат под стражей по двум пунктам обвинения.
По словам Макайвера, находившийся дома в момент стрельбы шестилетний ребёнок не пострадал.
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