Десятилетний мальчик признался в убийстве экс-мэра и его дочери в США

В американском городе Минден ребёнок признался в убийстве экс-мэра Луизианы и его дочери, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на NBC News.

82-летний Джо Корнелиус-старший и его 31-летняя дочь Кейша Майлз найдены мёртвыми утром 1 сентября в собственном доме. На их телах обнаружили множественные огнестрельные ранения. Для убийства использованы два пистолета, их магазины были пусты. В совершении преступления признался 10-летний родственник экс-мэра. Его мотив полиции пока не известен. "Наш город в шоке. Как 10-летний ребенок мог совершить что-то столь злонамеренное?" - сказал начальник полиции Джаред Макайвер. Мальчика держат под стражей по двум пунктам обвинения. По словам Макайвера, находившийся дома в момент стрельбы шестилетний ребёнок не пострадал.