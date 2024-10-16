Десятилетний мальчик поджег школу после конфликта с учителем

В Республике Татарстан ученик совершил поджог в школе после конфликта с учителем, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на представителей МВД Татарстана.

Происшествие случилось в Набережных Челнах на территории одной из школ города.

"Поджог совершил 10-летний ученик данного учебного заведения, который состоит на профилактическом учете за совершение административного правонарушения. По предварительной информации, причиной поджога стал конфликт с преподавателем", — говорится в сообщении ведомства.

По данному инциденту проведена проверка, на мать ученика составлен административный материал по статье КоАП РФ "неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".