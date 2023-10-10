Десятиклассник попал в больницу после избиения в кушмурунской школе

Десятиклассника избили в школе в Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на kstnews.kz.

По словам односельчан, конфликт произошёл из-за того, что одиннадцатиклассник вымогал у него деньги.

Пострадавший с переломами челюсти и носа, сотрясением мозга и другими травмами находится в Костанайской областной детской больнице.

Начато досудебное расследование по статье 107 УК РК "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".



"6 октября в школе №2 посёлка Кушмурун Аулиекольского района произошёл конфликт между двумя учениками 10 и 11 класса, в ходе которого один школьник нанес другому телесные повреждения. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято окончательное процессуальное решение. Проводятся необходимые следственные действия, изъяты видеозаписи с камер видеонаблюдения, установленных внутри школы", - сообщили в ДП региона.



В рамках досудебного расследования будет дана правовая оценка действиям сотрудников школы - есть ли в их действиях состав административного правонарушения, предусмотрённого статьей 127 - 1 КОАП РК "Несообщение о противоправных деяниях, совершённых несовершеннолетними или в отношении несовершеннолетних".