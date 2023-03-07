- Десять тысяч конфет от сильных и известных казахстанок подарили активисты в канун 8 марта 16:26 86
- 70 школ построят на деньги коррупционеров в Казахстане 16:24 76
- Назван единственный город Казахстана, в котором подешевело вторичное жильё 16:20 125
- Сколько готовы потратить мужчины на подарки милым дамам 16:20 89
- Рыбаков унесло на льдинах на Капшагае 16:12 262
- Легализованным машинам-конструкторам запретят выезжать за пределы Казахстана 15:46 153
- Токаев наградил орденом "Айбын" ІI степени двух смелых полицейских 15:33 289
- Токаев поручил принять меры по стимулированию внутреннего и въездного туризма 15:02 217
- Легенда мирового кинематографа Джеки Чан спел казахскую песню 14:28 331
- Электоральные рейтинги Астаны. В столичных округах избиратели определились с выбором 14:23 230
- Если вам на ногу упадёт молоток, и вы нецензурно выругаетесь при людях, то штрафа не будет - МВД 14:12 281
- Актриса фильма "Томирис" представит Казахстан на конкурсе красоты в США 14:04 463
- "Как родители решат, так и будет" — Минпросвещения о переносе последнего звонка на 25 мая 13:59 447
- Юрист прокомментировал "задержания" кандидатов в депутаты мажилиса 13:57 296
- Многодетным матерям увеличат соцпособия в Казахстане 13:53 241
- Почему в министерствах есть металлодетекторы, а в школах нет, рассказал глава Минпросвета 13:25 295
- С сексуальными домогательствами сталкивались 5% казахстанцев – исследование 13:10 340
- Нападения на журналистов в Казахстане: полиция завела более 30 уголовных дел 12:50 426
- Выборы-2023: что забывают декларировать кандидаты в депутаты 12:47 331
- "За подвиг дали шоколадку": министр просвещения объяснил конфуз с детьми 12:44 549
- Каждая десятая казахстанка экономически зависит от супруга — статистика 12:38 255
- Что подарит своим женщинам министр нацэкономики Алибек Куантыров 12:30 447
- Об особенностях процедуры голосования рассказали юристы 12:20 330
- Смаилов поручил до 1 апреля обеспечить школы видеонаблюдением и тревожными кнопками 12:09 302
- Кто живёт за чертой бедности: 729 тысяч казахстанцев получили АСП 11:52 341
- Каждая шестая пара в Казахстане бесплодна 11:51 359
- Удостоверение за 10 минут: как работает терминал самообслуживания в ЦОНе Астаны 11:30 329
- В честь 8 марта нуждающимся астанчанам выплатят соцпомощь 11:28 308
- Как в боулинге: в ВКО автомобили скатываются с горы из-за гололёда 11:15 338
- Студенческое объединение появится в Казахстане 10:58 501
- Минпросвещения оцифрует все учебники к 2024 году 10:50 594
- Партийный рейтинг среди алматинцев возглавляют Amanat, Respublica и ОСДП 09:50 429
- В Казахстане хотят отменить онлайн-обучение водителей 09:23 575
- Кто из казахстанских теннисистов сыграет на "Мастерсе" в США 09:03 544
- Представителя партии Amanat Олжаса Сулеймена сняли с предвыборной гонки 08:30 1458
- Жителей Актау озадачила новая графа расходов в счетах на коммунальные услуги 07:54 629
- Казахстанцев умилил поступок сестёр в финале турнира по карате 07:02 690
- Карагандинку пригласили на обучение в Университет Джона Хопкинса 06:21 566
- Казахстанец впервые принял участие в модном показе Balenciaga 05:38 637
- На 41 ребенка напали собаки в Усть-Каменогорске 04:42 581
- Сельчане в Жетысуской области оказались заблокированы в своих домах 03:06 543
- Мужчина забрался на колесо обозрения в Астане 02:30 630
- Обнародован полный гонорар Шавката Рахмонова за "бой года" в UFC 01:45 1051
- 12 перинатальных центров построят в Казахстане 00:29 581
- На мероприятии в память о казахстанском музыканте Darkhan Juzz подростки устроили драку в Актау 06.03.2023 598
- 40 миллиардов тенге в год: предприниматели ВКО просят освободить их от "полигонных" выплат сотрудникам 06.03.2023 1268
- Алан Курмангалиев завоевал второе "золото" на турнире в Португалии 06.03.2023 823
- Несколько лавин сошли в популярных у туристов местах близ Алматы 06.03.2023 621
- Каждые две минуты одна женщина в мире умирает от рака шейки матки 06.03.2023 669
- Суд признал норму закона о госслужбе несоответствующей Конституции 06.03.2023 663
- Чем собираются завоевать электорат партии, дошедшие до финала выборной гонки? Новые теледебаты анонсировали в РК 06.03.2023 558
- Всё, что вы хотели знать о вакцинации в Казахстане, но боялись спросить 06.03.2023 887
- Токаеву показали карты XVI века с изображением Казахского ханства 06.03.2023 1052
- Пенсионерка из СКО съездила на программу к Андрею Малахову и подарила ему тюбетейку 06.03.2023 900
- В Алматы вынесли приговор по громкому делу о платных парковках 06.03.2023 758
- Строительство двух ЖК приостановили в Астане из-за нарушений правил безопасности 06.03.2023 2259
- Выжившая под завалами в Турции казахстанка вернулась домой - МИД 06.03.2023 797
- Зарплатные ожидания женщин на 20% ниже, чем у мужчин - статистика 06.03.2023 593
- Средства для ухода за волосами подскочили в цене в Казахстане 06.03.2023 633
- Узбекскую певицу лишили лицензии после её выступления "без штанов" 06.03.2023 3961
- Какой будет погода 8 марта в Казахстане 06.03.2023 675
- С детства мечтала стать военной - история установщицы противотанковых мин 06.03.2023 1012
- Нацбанк объявил о начале продаж коллекционных монет AQQÝ и SALIÝT-1 06.03.2023 640
- Выставка этно-украшений тюркских женщин открылась в Астане 06.03.2023 755
- ЦИК постановила перепроверить налоговую декларацию самовыдвиженца Батыра Сейкенова 06.03.2023 623
- Контрабанда золота: из Кыргызстана экстрадировали главу транснациональной преступной группы 06.03.2023 1028
- Экибастузцам сделают 70-процентную скидку на оплату услуг отопления 06.03.2023 637
- Токаев переговорил по телефону с Путиным 06.03.2023 630
- Ветеранам ВОВ в Астане выплатят по миллиону тенге 06.03.2023 892
- За приставание к девочке в лифте мужчину арестовали на трое суток в Караганде 06.03.2023 897
- Члены партии "Ак жол" встретились с предпринимателями и молодёжью в ВКО 06.03.2023 630
- Президент принял председателя сената Маулена Ашимбаева 06.03.2023 670
- Домашних тиранов будут отправлять на психологическую коррекцию - МВД 06.03.2023 740
- Ещё на месяц продлили арест Дикому Арману 06.03.2023 672
- Как МВД разыскивает сбежавших за границу преступников и возвращает их в Казахстан 06.03.2023 810
- Штраф за посещение порносайтов - в МВД объяснили рассылку 06.03.2023 1224
- Товарную биржу оштрафовали в Казахстане 06.03.2023 573
- TikTok будет удалять фейки о выборах в Казахстане и блокировать их авторов 06.03.2023 742
- Узбекистан обогнал Казахстан в списке сильнейших армий мира 06.03.2023 1456
- Как будут работать ЦОНы и СпецЦОНы на праздники в марте 06.03.2023 715
Десять тысяч конфет от сильных и известных казахстанок подарили активисты в канун 8 марта
Активисты молодёжного движения "Жаңа Адамдар" к международному женскому дню подготовили 10 тысяч конфет с посланием знаменитых и успешных казахстанских женщин, которые не просто достигли высот, а стали лучшими в своем деле, передаёт BaigeNews.kz. В поздравлениях они вдохновляют и напутствуют всех женщин страны, показывают своим примером, что все возможно: стать самым цитируемым ученым, успешным политиком, известной во всем мире женщиной-боксером, если не бояться идти к своей мечте.
Мотивационные пожелания написали:
- Нэлли Бубэ – Заслуженный деятель культуры РК, Академии АХРК, живописец, график, иллюстратор.
- Аида Балаева – Казахстанский государственный деятель. Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан. С 11 января 2022 года Министр информации и общественного развития Республики Казахстан. Кандидат социологических наук.
- Баян Мақсатқызы – Казахский продюсер, глава компании Shine Production, телеведущая, актриса, певица.
- Айсулу Ерниязова – Советник министра науки и высшего образования.
- Дамель Мектепбаева – Биотехнолог, Проректор Козыбаев Университета, Первая Казахстанка, поступившая в NASA.
- Назым Қызайбай – Казахстанская боксёрша, семикратная чемпионка Казахстана, двукратная чемпионка мира.
- Динара Садуакасова – 4-х кратная чемпионка мира по шахматам, чемпионка Азии по шахматам, международный гроссмейстер.
- Құрарбек Еңлік – звезда казахстанского шоу-бизнеса.
- Асель Баденова – Лидер молодёжного движения Жаңа Адамдар.
"В ваших руках "конфеты с посланием" от знаменитых женщин Казахстана. В каждой конфете – послания. Каждое послание — это уникальная история борьбы, а главное победы. Надеемся, что эти конфеты станут не только подарком, но и призывом не отказываться от своей мечты, а идти к ней, несмотря ни на что. Ведь Казахстан, только выиграет от ваших побед в работе, спорте, бизнесе, семье и жизни", - сообщил активист "Жаңа Адамдар" Рашит Ризабек.
-
Trend news
- Юрист прокомментировал "задержания" кандидатов в депутаты мажилиса 13:57 272
- С сексуальными домогательствами сталкивались 5% казахстанцев – исследование 13:10 333
- Нападения на журналистов в Казахстане: полиция завела более 30 уголовных дел 12:50 419
- "За подвиг дали шоколадку": министр просвещения объяснил конфуз с детьми 12:44 533
- Узбекскую певицу лишили лицензии после её выступления "без штанов" 06.03.2023 3925
- За приставание к девочке в лифте мужчину арестовали на трое суток в Караганде 06.03.2023 889
- Штраф за посещение порносайтов - в МВД объяснили рассылку 06.03.2023 1214
- Imanbek теперь наблюдает за жителями Нью-Йорка с "перекрестка миров" 05.03.2023 1436
- Блондинки его любят: американская журналистка взяла интервью у Шавката Рахмонова 05.03.2023 11157
- Застройщики двух ЖК арестованы в Алматы 05.03.2023 1032
- Стали известны подробности дела о нападениях на казахстанских журналистов 04.03.2023 1035
- Задержан подозреваемый в организации нападений на казахстанских журналистов 04.03.2023 880
- Пили и забыли похоронить: как себя чувствует четырёхлетний брат погибшего 04.03.2023 3716
- Десятки миллионов тенге потратят чиновники на КВН и воспитание нравственной молодёжи в Алматы 03.03.2023 1224
- Известному алматинскому ресторатору Алмасу Абдыгаппарову могут изменить приговор 03.03.2023 2903
- В Атырау школьник выпрыгнул с 16 этажа 03.03.2023 2215
- "Очень боюсь, что в мажилис придут блогеры и хайперы" – глава Halyk Bank 02.03.2023 4380
- Разница в пять лет: в Сети появилось фото певицы Камшат Жолдыбаевой с женихом 02.03.2023 8714
- “У меня мурашки от него”. Шавкат Рахмонов ответил на восхищение журналистки из США 02.03.2023 1457
- Кольцо за 300 тысяч долларов: певец The Limba официально женился 02.03.2023 1941
- Директор школы в Астане убила своего мужа 02.03.2023 33516
- В Конаеве пенсионер повесился в доме престарелых 02.03.2023 1408
- Король Карл III решил выселить Гарри и Меган из их коттеджа 01.03.2023 1597
- Почему разбился вертолёт в ЗКО: в МЧС озвучили версию 01.03.2023 2263
- Журналист выиграл суд против создателей нашумевшего сериала "5:32" 01.03.2023 1735
- В Лисаковске женщина убила мужа и четыре месяца хранила тело в квартире 28.02.2023 4797
- Жители трёх регионов Казахстана чаще болеют раком из-за экологии — Минздрав 28.02.2023 2524
- Кто устроил нападение на казахстанских журналистов? Полиция задержала координатора 28.02.2023 2246
- Сироты из детской деревни в Атырау заявили о побоях и издевательствах 27.02.2023 5780
- Шахматной королеве Бибисаре Асаубаевой исполнилось 19 лет 26.02.2023 2834
- Колыбельную Брамса напел своим подписчикам Димаш Кудайберген 26.02.2023 1952
- Таксист в непогоду высадил женщин с детьми на перевале в Алматинской области 26.02.2023 2057
- Сабина Алтынбекова прокомментировала скандал с Сериком Сапиевым 26.02.2023 12294
- Не признал чемпиона: чем завершилась потасовка Серика Сапиева с молодым борцом 26.02.2023 2101
- Мужчину застрелили в сауне Петропавловска 26.02.2023 11443
- За сожжённое на Масленицу чучело в Атырау наказали директора школы 26.02.2023 14958
- Теперь я бью не только людей: "Убийца демонов" Мария Агапова стала мастером тату 25.02.2023 2334
- Жительницу Актобе нашли мёртвой в чужой машине 25.02.2023 3602
- Недописанный альбом погибшего Darkhan Juzz может выйти в свет 25.02.2023 1539
- Дисквалифицированной "Королеве красоты" Диане Ташимбетовой нашли замену 25.02.2023 7482
- "Волк с TikTok" - бывший КНБшник снимает шуточные ролики о правоохранительных органах 24.02.2023 16610
- Мой бывший парень подходил по всем 108 пунктам, кроме одного - Садвакасова о расставании 24.02.2023 25233
- Мясника зарезали во время спора в Туркестане 23.02.2023 3714
- Нападения на журналистов прокомментировали в МВД 23.02.2023 2504
- Международный скандал разгорается вокруг газона на "Астана Арене" 22.02.2023 3886
- Чиновникам нельзя выкладывать фото на фоне дорогих авто и роскошных зданий - АДГС 22.02.2023 2241
- Трёх россиянок в Казахстане наказали за двойное гражданство 22.02.2023 2530
- "Жил на две семьи": астанчанка жестоко убила любовницу мужа 22.02.2023 42576
- Олжас Ордабаев объяснил, как он стал вице-министром труда и социальной защиты 22.02.2023 2182
- Учитель биологии убила морскую свинку и разделала её вместе с учениками в Алматы 21.02.2023 3832
- Брал взятки через каспи голд мамы, жены и тёщи транспортный контролёр в Атырауской области 21.02.2023 5757
- Роуд-шоу за 22 миллиона: поедет ли аким Шымкента за границу за счёт бюджета 21.02.2023 11261
- Суд над братом Карима Масимова пройдет с участием присяжных 21.02.2023 3351
- Где сейчас Ермегияев, Тулешов, Ертаев и экс-аким Кентау 20.02.2023 27446
- Мужчина ограбил оружейный магазин и открыл стрельбу в Шымкенте 20.02.2023 3905
- "Я был неправ": Михаил Козачков сделал заявление после освобождения 20.02.2023 4236
- Певица Роза Рымбаева стала бабушкой 20.02.2023 2623
- "Взорвали две машины" - известный журналист заявил об инциденте в Алматы 20.02.2023 5290
- Родственники Назарбаева перечислили полмиллиона долларов в помощь Турции 19.02.2023 38964
- Ролик блогера-одномандатника в соцсетях за ночь набрал более 800 тысяч просмотров 19.02.2023 3602
- Журналиста Михаила Козачкова перевели под домашний арест 18.02.2023 2326
- Всемирно известный футболист найден мёртвым под завалами в Турции 18.02.2023 3526
- Димаш Кудайберген познакомился с вокал-коучем Дженнифер Лопес и Селены Гомес 17.02.2023 3589
- Дело об убийстве известного юриста в Алматы передано в суд 17.02.2023 19917
- Кандидата в депутаты маслихата оштрафовали за мат в соцсети 17.02.2023 4093
- "Оставьте при себе" - министр торговли отреагировал на вопрос о костюме 16.02.2023 8617
- "Что произошло, то произошло" - Даулет Турлыханов об инциденте с участием его сына 15.02.2023 38182
- Родители пытались продать своего новорожденного сына за два миллиона тенге в Алматы 14.02.2023 3493
- Жителям Байконура предложили деньги за участие в войне в Украине 14.02.2023 3707
- Перуашев опроверг, что плакал по Назарбаеву 13.02.2023 14600
- "Отсидеться не получится" – Лукашенко высказался Тасмагамбетову про военный конфликт Украины и РФ 13.02.2023 8723
- В Турции под завалами обнаружили тело казахстанки Жанар Жаксыбековой 13.02.2023 4851
- Подросток в маске и с топором напал на школьников в СКО 13.02.2023 3264
- Крушение самолёта Bek Air в Алматы: Антикор возбудил уголовное дело на сотрудников КГА 13.02.2023 121460
- В Темиртау пьяный водитель 200 метров тащил за своей машиной полицейского 12.02.2023 4574
- В покушении на двойное убийство подозревают 17-летнего жителя Жетысу 12.02.2023 3909
- Спортивный блогер назвал Головкина вампиром 12.02.2023 5425
- Нурлан Сабуров потренировался с боксёром Али Ахмедовым 11.02.2023 3179
- В Алматинской области неизвестные залезли в дом и попытались убить женщину 11.02.2023 8356
- Почти 120 миллионов отдала знахарке жительница Павлодара 10.02.2023 10127
-
- Токаеву показали карты XVI века с изображением Казахского ханства 06.03.2023 1046
- В нескольких министерствах Казахстана проведут госаудит - Акорда 06.03.2023 839
- Президент Сирии поблагодарил Токаева за гуманитарную помощь от Казахстана 06.03.2023 796
- Токаев в неформальной обстановке встретился с президентом Узбекистана 03.03.2023 1413
- Токаев прибыл в Шымкент для встречи с президентом Узбекистана 03.03.2023 1310
- Финансирование науки в Казахстане увеличат в 3,5 раза - Акорда 02.03.2023 1321
- Экс-министр Даурен Абаев получил новую должность 02.03.2023 1288
- Ситуация в Украине: МИД Казахстана сделал заявление по позиции КНР 25.02.2023 2175
- Зафиксирован исторический максимум потребления газа в Казахстане - QazaqGaz 24.02.2023 2198
- Токаев принял члена Национального курултая Талгата Калиева 22.02.2023 2103
- Проблемы продбезопасности и сельского хозяйства обсудили в Акорде 21.02.2023 2814
- ЕБРР готов поддержать новые "зелёные" инициативы Казахстана 17.02.2023 2615
- Токаев подписал закон о перечислении таможенных пошлин в доход бюджетов членов ЕАЭС 17.02.2023 2140
- Стипендию "Болашак" присудили 25 казахстанцам 17.02.2023 2254
- Токаев поговорил по телефону с Зеленским 16.02.2023 2802
- Развитие проекта Каспийского трубопроводного консорциума обсудил Смаилов с гендиректором КТК 16.02.2023 2232
- Назначен вице-министр сельского хозяйства РК 15.02.2023 2717
- Закон "О первом президенте - Елбасы" утратил силу 15.02.2023 2911
- Токаев встретился с именитыми спортсменами Акмолинской области 14.02.2023 3014
- Президент посетил завод по производству пестицидов в Акмолинской области 14.02.2023 3329
- Токаев расспросил жителей Степногорска о волнующих их проблемах 14.02.2023 2486
- Токаев посетил ТЭЦ в Степногорске и узнал об изношенности оборудования от энергетиков 14.02.2023 2714
- Президент оценил качество овощей из теплицы в Акмолинской области 14.02.2023 2754
- Первый в Казахстане центр для реабилитации после инсульта показали Токаеву 14.02.2023 3151
- Токаев дал поручения главе Минэкологии 13.02.2023 3033
- Токаев принял акимов четырёх областей Казахстана 10.02.2023 3639
- Политика вовлечения молодёжи в процесс принятия решений приносит результаты - Карин 10.02.2023 3286
- Токаев выразил соболезнования близким Сергея Терещенко 10.02.2023 3173
- Правительство РК распорядилось отправить в Сирию 4 самолёта гуманитарной помощи 10.02.2023 2851
- Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС 09.02.2023 2997
- Миллион долларов из чрезвычайного резерва правительства РК перечислят Турции 08.02.2023 3323
- Токаев дал поручения уполномоченному по защите прав предпринимателей в РК 08.02.2023 3645
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 07.02.2023 3929
- Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом 06.02.2023 3909
- Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане 06.02.2023 3706
- Президент подписал Налоговый кодекс 06.02.2023 4020
- Как Агентство по делам госслужбы трансформируют в HR-институт, доложили Токаеву 06.02.2023 4368
- Чем удивили ремесленники Жамбылской области Касым-Жомарта Токаева 03.02.2023 3731
- Президенту показали новую сельскую поликлинику в Жамбылской области 03.02.2023 3989
- Токаев сделал подарок жителю села Костобе 03.02.2023 3600
- Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов 03.02.2023 3348
- Мы выделим триллион тенге на развитие кооперации - Токаев фермерам Жамбылской области 03.02.2023 3642
- Президенту показали, как выращивают птенцов на птицефабрике в Жамбылской области 03.02.2023 3648
- Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы 02.02.2023 3864
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 02.02.2023 4158
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 4225
- Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана 31.01.2023 3464
- Астана станет инновационным городом будущего - Токаев 31.01.2023 5237
- Токаев: Настало время переориентировать работу СЭЗ 31.01.2023 3888
- Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы 31.01.2023 4277
- В очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей - президент Казахстана 31.01.2023 3850
- Президент раскритиковал качество дорог в Астане 31.01.2023 4128
- Президент поручил превратить Астану в город-сад 31.01.2023 4227
- Токаев: Газификация Астаны идёт со скрипом 31.01.2023 4016
- Токаев о застройке Астаны: На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс 31.01.2023 3740
- Президент высказался об "особых" условиях выдачи земель для известных стройкомпаний 31.01.2023 3499
- Ужесточить требования к застройщикам поручил президент Казахстана 31.01.2023 4066
- Город может остаться без воды - президент о дефиците водных резервов в столице 31.01.2023 4056
- Токаев: Столица страдает от дефицита теплоэнергии 31.01.2023 3922
- Население Астаны может достигнуть двух миллионов человек уже к 2030 году - Токаев 31.01.2023 3933
- Токаев проведёт совещание по вопросам развития Астаны 31.01.2023 4625
- Ильяс Оспанов стал вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК 30.01.2023 4022
- Назначен вице-министр информации и общественного развития РК 30.01.2023 4086
- Премьер раскритиковал областные акиматы, отстающие в привлечении инвестиций 30.01.2023 3743
- Касым-Жомарт Токаев принял главу КТЖ в Акорде 27.01.2023 4849
- Токаев подписал указ о создании Национального совета по науке и технологиям 26.01.2023 4316
- Токаев провёл заседание Совета безопасности РК 25.01.2023 5912
- Как прошёл новый раунд диалога по правам человека между Казахстаном и США 25.01.2023 4371
- Токаеву представили Национальный доклад о состоянии предпринимательской активности в Казахстане 24.01.2023 4670
- Казахстан ратифицировал соглашение со Швейцарией об изделиях из драгметаллов 23.01.2023 5383
- Назначен глава судебной администрации РК 23.01.2023 4879
- Вице-министра сельского хозяйства РК освободили от должности 20.01.2023 5052
- Токаев провёл телефонные переговоры с Путиным 20.01.2023 4921
- Три теракта предотвратили за год в Казахстане 19.01.2023 5394
- Как будет развиваться "Казпочта", рассказали президенту РК 19.01.2023 5502
- Правительство готово оказать вам любую поддержку - Токаев инвесторам из ОАЭ 17.01.2023 5082
- Инвестор из ОАЭ построит мощную ветровую электростанцию в Туркестанской области 17.01.2023 5341
- Президент ОАЭ принял приглашение Токаева посетить Казахстан 17.01.2023 4974
- Токаев оставил запись в книге почётных гостей ОАЭ 17.01.2023 4909
- Прибытие Токаева в ОАЭ отметили артиллерийским залпом 17.01.2023 5398