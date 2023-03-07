Десять тысяч конфет от сильных и известных казахстанок подарили активисты в канун 8 марта

Активисты молодёжного движения "Жаңа Адамдар" к международному женскому дню подготовили 10 тысяч конфет с посланием знаменитых и успешных казахстанских женщин, которые не просто достигли высот, а стали лучшими в своем деле, передаёт BaigeNews.kz. В поздравлениях они вдохновляют и напутствуют всех женщин страны, показывают своим примером, что все возможно: стать самым цитируемым ученым, успешным политиком, известной во всем мире женщиной-боксером, если не бояться идти к своей мечте.

Мотивационные пожелания написали:

Нэлли Бубэ – Заслуженный деятель культуры РК, Академии АХРК, живописец, график, иллюстратор.

Аида Балаева – Казахстанский государственный деятель. Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан. С 11 января 2022 года Министр информации и общественного развития Республики Казахстан. Кандидат социологических наук.

Баян Мақсатқызы – Казахский продюсер, глава компании Shine Production, телеведущая, актриса, певица.

Айсулу Ерниязова – Советник министра науки и высшего образования.

Дамель Мектепбаева – Биотехнолог, Проректор Козыбаев Университета, Первая Казахстанка, поступившая в NASA.

Назым Қызайбай – Казахстанская боксёрша, семикратная чемпионка Казахстана, двукратная чемпионка мира.

Динара Садуакасова – 4-х кратная чемпионка мира по шахматам, чемпионка Азии по шахматам, международный гроссмейстер.

Құрарбек Еңлік – звезда казахстанского шоу-бизнеса.

Асель Баденова – Лидер молодёжного движения Жаңа Адамдар.

"В ваших руках "конфеты с посланием" от знаменитых женщин Казахстана. В каждой конфете – послания. Каждое послание — это уникальная история борьбы, а главное победы. Надеемся, что эти конфеты станут не только подарком, но и призывом не отказываться от своей мечты, а идти к ней, несмотря ни на что. Ведь Казахстан, только выиграет от ваших побед в работе, спорте, бизнесе, семье и жизни", - сообщил активист "Жаңа Адамдар" Рашит Ризабек.