Десять новорожденных погибли при пожаре в больнице в Индии

Не менее десяти маленьких пациентов неонатального отделения больницы в городе Джханси штата Уттар-Прадеш в Индии погибли в результате пожара. Еще 16 малышей находятся в критическом состоянии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.

По данным властей, пожар вспыхнул в субботу вечером в отделении интенсивной терапии для новорожденных Медицинского колледжа Махарани Лакшми Бай в городе Джханси.

"Опознаны семь тел. Три тела еще не опознаны", - сообщил журналистам заместитель главного министра штата Браджеш Патхак.

Еще 16 младенцев находятся в критическом состоянии, пишет индийское издание Times Now. По данным телеканала NDTV, в отделении интенсивной терапии для новорожденных на момент возникновения пожара находилось 54 младенца.

Представитель местной администрации Авинаш Кумар сообщил, что одна из предполагаемых причин пожара - короткое замыкание.

"Мы сформировали комитет для расследования причины пожара", - указали власти.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал случившееся "душераздирающей" трагедией.

"Мои глубочайшие соболезнования тем, кто потерял своих невинных детей. Я молю Бога дать им силы перенести эту огромную потерю", — написал он в соцсети X.

Главный министр Уттар-Прадеша Йоги Адитьянатх объявил о выплате компенсации семьям погибших в размере 500 000 рупий (5595 евро).