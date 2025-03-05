В Кызылкугинском районе Атырауской области в снежном заносе застряли рабочие нефтяной компании, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл в 20 километрах от села Сагиз. Нефтяники ехали на автомобиле "Урал".

На помощь им направились сотрудники МЧС на вездеходе "Трэкол". Проехав несколько десятков километров по труднопроходимой дороге, спасатели нашли нуждавшихся в помощи и эвакуировали 10 человек в село Сагиз. Пострадавших среди них нет.