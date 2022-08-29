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instagram.com/shygysqaz_tjd Вчера, 23:47
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Фото: instagram.com/shygysqaz_tjd

Десять детей спасли из загоревшейся гостиницы в Риддере

Десять детей-спортсменов спасли из гостиницы в Риддере, где произошёл пожар, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС ВКО.
 
29 августа 03: 00 в 4-м микрорайоне в здании гостиницы с сауной, в отделе раздевалки горели деревянные конструкции внутренней обшивки потолка и стен. На место приехали пожарные, которые ликвидировали огонь на площади 15 квадратных метров.
Из здания эвакуировано 10 детей- спортсменов, проживающих на момент пожара в гостинице.
"В тушении пожара было задействовано 11 человек личного состава и четыре единицы техники. Предварительная причина возгорания — несоблюдение требований пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования", — рассказали в ДЧС ВКО.
В ДЧС ВКО напомнили о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности, проверять исправность автоматической пожарной сигнализации, иметь необходимое количество первичных средств пожаротушения.
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#Пожар #ВКО #ДЧС #дети
Вчера, 23:47
109
Журналист

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