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Десять человек скончались от туберкулёза в Кызылординской области
Ещё у пятерых обнаружена осложнённая форма заболевания.
Нестабильная эпидемиологическая ситуация, связанная с туберкулёзом, сложилась в Кызылординской области. В этом году зарегистрирована 330 первичных случаев, это на 21 процент больше, чем в 2021 году. Главный врач областного центра фтизиопульмонологии Абдигабит Аблазим в интервью корреспонденту BaigeNews.kz рассказал о методах лечения больных, профилактических мерах и причинах роста заболеваемости среди населения.
— Абдигабит Аблазимович, можете более подробно рассказать об эпидситуации в регионе, связанной с туберкулёзом?
— Хочется отметить, что за последние 10 лет эпидситуация по туберкулёзу в области значительно стабилизировалась. Как показывает статистика, заболеваемость снизилось почти в два раза, также в пять раз уменьшился показатель смертности. Однако после пандемии случаи заболевания вновь выросли. За девять месяцев прошлого года было зарегистрировано 259 первичных случаев, а в этом году, в данный период, туберкулёз впервые диагностирован у 330 человек. То есть показатели выросли. К сожалению, 10 пациентов скончались от тяжёлой болезни. В основном 65 процентов больных — это люди в возрасте от 19 до 49 лет. Однако в последнее время заболевание выявляется и у пожилых людей. Мы очень обеспокоены этим. У пенсионеров слабый иммунитет, вылечить их тоже очень сложно. Сейчас в Актюбинской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской и Костанайской областях тоже сложилась нестабильная эпидситуация. Наша главная задача — всеми силами приостановить распространение туберкулёза среди жителей региона.
— Как вы отметили, с начала года от туберкулёза скончались 10 человек. В чём причина такого исхода событий?
— Туберкулёз — смертельная болезнь, если выявляется поздно и в запущенной форме. Если же болезнь обнаруживается на ранней стадии, то можно уверенно сказать, что человек на 100 процентов может излечиться. Мы тщательно изучаем каждый летальный случай, связанный с туберкулезом. В основном умершие пренебрегали советами специалистов. Они своевременно не принимали лекарства, не прошли соответствующее лечение. К тому же у некоторых имелись сопутствующие заболевания. В таких случаях очень сложно спасти пациента.
— Как вы считаете, в чём причина роста заболеваемости туберкулёзом?
— Некоторое время назад ВОЗ спрогнозировал рост заболеваемости туберкулёза в мире после пандемии. К сожалению, как мы видим, опасения оказались небеспочвенными. Из-за коронавирусной инфекции многие жители не смогли пройти скрининговое обследование. К тому же симптомы COVİD-19 и туберкулёза очень схожие. Мы потеряли связь с людьми из "группы риска". После заболевания коронавирусом у многих иммунитет ослаблен. 57,5 процента первичных больных ранее лечились от COVİD-19. Сейчас мы полностью восстановили связь с поликлиниками, ведутся работы по раннему выявлению больных туберкулезом.
— На каком уровне материально-техническая база центра фтизиопульмонологии области? Нет ли нехватки кадров или лекарственных препаратов?
— Областной центр фтизиопульмонологии рассчитан на 265 коек. На сегодняшний день медицинское учреждение оборудовано современной техникой. Нехватки лекарственных препаратов не было, работают высококвалифицированные специалисты. Хочется сказать, что во всех городских и районных поликлиниках области имеются флюоро- и рентген аппараты. Также функционирует ФГ-машина. С её помощью мы проводим медицинское обследование жителей отдаленных сел. Сейчас очень важно полностью охватить территорию региона.
— Какие профилактические мероприятия проводятся для предотвращение распространения туберкулёза в регионе?
— Действительно, профилактические мероприятия имеют большое значение в борьбе с туберкулезом. Сейчас мы особое внимание уделяем раннему выявлению болезни. Известно, что один невыявленный больной в течение года может заразить от 10 до 15 человек. Наше главное оружие против туберкулёза — вакцина. С согласия родителей первая вакцина делается ещё в перинатальном центре, позже в школе производится проба манту. Согласно его результатам проводится ревакцинация. Сейчас во всех поликлиниках полным ходом идёт скрининговое обследование. Участковые врачи напрямую работают с населением. В социальных сетях проводятся информационные мероприятия. Как я сказал ранее, лечение от туберкулёза — длительный процесс. Поэтому некоторые пациенты прерывают лечение из-за страха остаться без работы. В целях поддержки больных выплачивается ежемесячная финансовая помощь. Данный метод мы внедрили в практику еще 2014 году. С начала года 1106 человек получили выплаты в размере 10 МРП.
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