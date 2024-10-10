Десять человек погибли в результате шторма в США
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Флорида опустошена наводнением, сильными ветрами и торнадо, вызванными смертоносным ураганом Милтон. По меньшей мере 10 человек погибли в результате шторма, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на NBC News.
Ураган Милтон нанёс серьезный ущерб Флориде, вызвав торнадо, лишив электроснабжения более 3,3 миллиона потребителей, подвергнув риску наводнения около 11 миллионов человек.
"По меньшей мере пять смертей подтверждены в округе Сент-Люси на атлантическом побережье штата. Два человека, по данным полиции, погибли в Сент-Питерсберге во время шторма. По словам шерифа, по меньшей мере три человека погибли в округе Волусия", - сообщает портал.
На фото и видео в Сети запечатлены дома, затопленные мутной водой, жители, пытающиеся эвакуироваться на небольших лодках, дороги, разорванные в клочья, и разбросанный во всех направлениях мусор.
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Жители Тампы проснулись и увидели масштабные разрушения. Милтон опрокинул строительный кран на здание в центре города и сорвал крышу с Tropicana Field, который должен был стать домом для спасателей.
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Губернатор Рон ДеСантис сообщил журналистам на брифинге, что шторм оказался не таким чудовищным, как ожидалось.
"Шторм был значительным, но, к счастью, это не был худший сценарий", — сказал ДеСантис.
По его словам, шторм ослабел перед выходом на сушу.
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Более 80 000 человек за ночь затаились в убежищах. Поисково-спасательные команды работали всю ночь, чтобы спасти семьи и домашних животных. По состоянию на 6:30 утра по восточному времени было спасено не менее 48 человек, сказал губернатор.
Из-за закрытия аэропортов отменено и задержано более 3 000 рейсов.
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