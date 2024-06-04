Десять человек эвакуировали из горящей многоэтажки в Астане

Огнеборцы столичного ДЧС спасли 10 человек при пожаре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

По информации МЧС, пожар произошел по адресу Богенбай батыра 3 А. Площадь пожара составила 36 кв.м.