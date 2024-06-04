Десять человек эвакуировали из горящей многоэтажки в Астане
Сегодня, 17:42
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Сегодня, 17:42Сегодня, 17:42
290Фото: МЧС
Огнеборцы столичного ДЧС спасли 10 человек при пожаре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
По информации МЧС, пожар произошел по адресу Богенбай батыра 3 А. Площадь пожара составила 36 кв.м.
“По прибытии пожарных было установлено, что произошло возгорание на кабельной шахте со 2 по 12 этажи жилого комплекса. Силами пожарных спасено 10 человек, из них 4 ребенка. С верхних этажей самостоятельно эвакуировались 25 человек, из них 8 детей.