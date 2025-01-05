В Восточно-Казахстанской области полиция пришла на помощь водителям и пассажирам, чьи автомобили застряли на трассе Шемонаиха - Секисовка в условиях сильной метели, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Около 10-ти машин оказались заблокированы снежными заносами. Первым помощь оказал участковый инспектор, который находился неподалеку во время обхода ближайших деревень. К нему вскоре присоединились патрульные инспекторы. Совместными усилиями стражи порядка помогли людям выбраться из снежного плена и сопроводили их до ближайшего населенного пункта", - говорится в сообщении.

Восточноказахстанцы отметили оперативность и заботу со стороны полицейских, подчеркнув, что в таких сложных погодных условиях их помощь была по-настоящему жизненно важной.

Напомним, ранее спасатели МЧС вызволили путников из снежного плена.