Дешёвые авиарейсы запустят из Шымкента в Жезказган
Сегодня, 17:38
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Сегодня, 17:38Сегодня, 17:38
441Фото: pxhere.com
С 11 октября в Казахстане запустят субсидированные авиарейсы по маршруту Шымкент – Жезказган – Шымкент, передаёт BaigeNews.kz.
Полёты будет осуществлять авиакомпания QAZAQ AIR на воздушных суднах канадского производства De-Havilland Dash 8-Q400.
Билеты уже поступили в продажу, их стоимость - 15 тысяч тенге. Детям до 14 лет действует скидка 50 процентов.
Полёты будут выполняться дважды в неделю по средам и воскресеньям.
Норма провоза ручной клади - пять килограммов, багажа - 20 килограммов. Изменение даты вылета и возврат билетов разрешается без
удержания.
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