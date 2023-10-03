Дешёвые авиарейсы запустят из Шымкента в Жезказган

С 11 октября в Казахстане запустят субсидированные авиарейсы по маршруту Шымкент – Жезказган – Шымкент, передаёт BaigeNews.kz.

Полёты будет осуществлять авиакомпания QAZAQ AIR на воздушных суднах канадского производства De-Havilland Dash 8-Q400.

Билеты уже поступили в продажу, их стоимость - 15 тысяч тенге. Детям до 14 лет действует скидка 50 процентов.

Полёты будут выполняться дважды в неделю по средам и воскресеньям.

Норма провоза ручной клади - пять килограммов, багажа - 20 килограммов. Изменение даты вылета и возврат билетов разрешается без

удержания.