Плюсовая температура на Юго-Востоке страны вызвала таяние снега в горах. Под угрозой подтопления оказалось село Жармухамбет на границе Илийского и Карасайского районов Алматинской области. Имея опыт участия в противопаводковых мероприятиях, на помощь жителям пришли военнослужащие десантно-штурмовых войск, передаёт BaigeNews.kz.

В селе Жармухамбет проживают около 10 000 человек. Всю прошлую неделю погода стояла тёплая, и уровень воды в реке значительно поднялся. Местами она начала заливать дворы жилых домов. После экстренного совещания, проведенного акимом Илийского района, принято решение обратиться за помощью к командующему Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил РК.

"Генерал-майор Алмаз Джумакеев направил на подмогу жителям села 43 военнослужащих для проведения работ по укреплению береговой линии реки. Солдаты работают очень оперативно, почти без отдыха. Жители поселка Жармухамбет искренне благодарны им за помощь", - рассказал заместитель акима Илийского района Алматинской области Алмас Букенаев.

За два дня выложено свыше 800 метров водозаградительных сооружений, в том числе свыше 2 500 мешкотары.

Весной прошлого года военнослужащие Десантно-штурмовых войск принимали участие в противопаводковых мероприятиях в Западно-Казахстанской области. 300 человек укрепляли берега рек Жайык, Чаган, Деркул и их притоков в Чапаевском, Жайыкском, Теректинском, Дарьинском и других пригородных районах.