Десантники из Казахстана вошли в число лучших на соревнованиях в Великобритании

Десантники из Казахстана заняли третье место на престижных международных соревнованиях "Кембрийский патруль", проходивших в Уэльсе, передаёт BaigeNews.kz.

Состязания включали несколько этапов – в течение двух недель шли занятия, посвященные введению в общую обстановку, мерам безопасности, изучению материальной части вооружения, а также топографии, тактической и медицинской подготовке. Активная фаза соревнований проходила с 10 по 12 октября.

В этом году в соревнованиях приняли участие более 100 команд из 38 стран, и только 12 вышли в финальную часть.

Команда Казахстана, состоящая из восьми бойцов, преодолела маршрут длиной более 70 километров, выполняя боевые задачи. Каждый из военнослужащих нёс на себе свыше 30 килограммов груза. В течение 48 часов они выполняли сложные боевые задачи, включая действия в условиях химической и биологической угроз, штурмовые операции и ориентирование в труднодоступной местности. Через каждые 8-10 километров участники сталкивались с новыми заданиями, требующими демонстрации боевых навыков и выносливости.

Военнослужащие Десантно-штурмовых войск Казахстана успешно справились со всеми испытаниями, продемонстрировав высокий уровень подготовки и профессионализма. По итогам всех этапов соревнований казахстанская команда завоевала бронзовые медали.

"Кембрийский патруль" – одно из самых престижных и сложных военных соревнований, проводимых более 60 лет. Оно ежегодно собирает военно-разведывательные подразделения со всего мира.