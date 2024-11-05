Дерзкого угонщика задержали в Акмолинской области

Угонщика Toyota Camry задержали на трассе в Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

4 ноября около 10:00 патрульные заметили авто, снизившее скорость на 1071-м километре трассы “Екатеринбург-Алматы”. Высадив двух пассажиров, водитель резко развернул машину и направился в противоположном направлении. Этот эпизод заинтересовал полицейских, они решили проверить данный транспорт.

При попытке остановить автомобиль водитель не выполнил законные требования сотрудников полиции и продолжил движение. А после, как в кино, не справившись с рулевым управлением, допустил съезд в кювет.

Установлено, что 46-летний водитель Toyota Camry занимался частным извозом. В Атбасаре он взял двух пассажиров в направлении Астаны. По пути один из них попросил остановиться по нужде. Машина припарковалась, пассажир, пользуясь тем, что водитель тоже покинул авто, сел за руль и совершил угон.

Угонщик задержан и передан следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства. По факту угона полицейские начали досудебное производство.