Дерзкое ограбление магазина с топором совершено в Алматинской области

В городе Талгаре Алматинской области злоумышленник с топором совершил ограбление магазина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Instagram страницу kris_p_talgar.

"Топор держал в левой руке: рукоять внутри рукава, а клинок в ладони. Приказал сложить деньги в сумку и кричал делать это быстро. 21-летняя продавщица лица не увидела, так как он был в маске, но предполагает, что парень был молодой и является постоянным клиентом, потому что взяв сигареты, сразу же потянулся на другую витрину за зажигалкой. Добыча составила 150.000 тенге", - говорится в описании к видео.

В областном ДП сообщили, что возбуждено уголовное дело, проводятся розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемого.