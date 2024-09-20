Дерзкое ограбление магазина с топором совершено в Алматинской области
Сегодня, 03:38
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 03:38Сегодня, 03:38
128Фото: скриншот с видео kris_p_talgar
В городе Талгаре Алматинской области злоумышленник с топором совершил ограбление магазина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Instagram страницу kris_p_talgar.
"Топор держал в левой руке: рукоять внутри рукава, а клинок в ладони. Приказал сложить деньги в сумку и кричал делать это быстро. 21-летняя продавщица лица не увидела, так как он был в маске, но предполагает, что парень был молодой и является постоянным клиентом, потому что взяв сигареты, сразу же потянулся на другую витрину за зажигалкой. Добыча составила 150.000 тенге", - говорится в описании к видео.
В областном ДП сообщили, что возбуждено уголовное дело, проводятся розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемого.
Самое читаемое
- Казахстанцы рассказали как строят АЭС в Турции
- Девушка сняла нижнее белье у входа в Хан Шатыр в Астане
- Один человек погиб в результате атаки на офис Wildberries в центре Москвы
- Татьяна Бакальчук в слезах обратилась к мужу после стрельбы в офисе Wildberries
- Тела двух иностранцев найдены на съёмной квартире в Шымкенте