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Державинск или Кенесары: вопрос переименования города в Акмолинской области остается открытым
В прошлом месяце стало известно, что административный центр Жаркаинского района Акмолинской области – город Державинск – может поменять название. Населённый пункт вошёл в республиканскую дорожную карту по переименованию идеологически устаревших наименований. Какие новости на сегодня, узнавал корреспондент BaigeNews.kz.
Державинск – центр Жаркаинского района Акмолинской области, расположен на берегу реки Ишим. К слову, самый отдалённый от областного центра, он находится в 430 километрах от Кокшетау.
Из истории города
Немного сведений из истории. Начинается она с посёлка Державинское, возводить которое начали 67 лет назад, с 1956-го. Именно тогда здесь начали освоение целинных и залежных земель. Спустя десять лет, в 1966-м, Указом президиума Верховного Совета Казахской ССР ему присвоили статус города районного значения.
В местных газетах говорится, что новый посёлок начал застраиваться по проекту одного строительного института. Строители временно квартировались в палатках. Но, несмотря на перебои в снабжении продовольствием и стройматериалами – лесом, цементом, стеклом – уже спустя год в Державинском появилось около двухсот новеньких домов, где новоселье справили порядка тысячи человек.
Здесь расположились райком партии, райисполком, прокуратура, райсуд, милиция, военкомат и другие учреждения. Появились первые улицы – Советская, Майкутова и Габдуллина. Открылась восьмилетняя школа, её порог переступили первые 36 учеников.
Город сегодня
Сегодня это город с населением почти 7 тысяч человек. Он "возглавляет" Жаркаинский район, имеющих один из самых больших в Акмолинской области посевных площадей – 640 тысяч гектаров земли засеяно только зерновыми.
В городе работают больница с поликлиникой, её построили пять лет назад, три школы, детсады, магазины, небольшие предприятия и крестьянские хозяйства – как и в других провинциальных райцентрах. Преимущественно частный сектор, при этом здесь стараются ремонтировать по одному многоэтажному дому в год – в местном экс-военном городке.
Напомним, в советское время здесь в течение трёх десятков лет дислоцировалась мощная 38-я ракетная дивизия, это был посёлок городского типа Степной. Но из-за стратегической военной миссии его долгое время, как это часто бывало, не отображали на картах. Военный городок был закрытым, и был полностью на московском обеспечении.
Долгие годы военный городок остаётся заброшенным. Пустыми глазницами окон зияют бесхозные пятиэтажки. И местные власти стараются реконструировать их для населения. На сегодня они, по информации акима города Талгата Бейсенова, ввели в эксплуатацию уже семь домов, ещё один, восьмой, на очереди.
На территории райцентра также расположена воинская часть, где служат пограничники.
Этим летом в городке разнеслась новость о возможном переименовании. Как это обычно бывает, мнения разделились. Одни не хотят никаких новых имён, другие считают, что пора отказаться от идеологически устаревших названий. Впрочем, разность позиций – явление нормальное.
В июне в Державинске провели общественные слушания или, точнее, сход. Мероприятие организовали, как подчеркнула главный специалист отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Жаркаинского района Назира Шпанова, в полном соответствии с законом.
"Объявление опубликовали в СМИ за 30 дней. Плюс дополнительно уведомляли в соцсетях. Для прозрачности велась видеозапись, людям предоставляли листочки для голосования, они были пронумерованы, проставлены печатью. Велась регистрация: человек зашёл, поставил галочку, кинул листочек в опечатанный ящик. Доступ был для каждого, каждый мог высказать своё мнение", – отметила она.
Шпанова добавила, что основанием для переименования стало обращение жителей и аксакалов из совета ветеранов. Заявление приняли, а после вели мониторинг и анализ мнений.
"Голосовали именно те, кто участвовал на сходе. Пришли 345 человек, голоса разделились следующим образом: 320 – за переименование, 125 – против. Но это не говорит о том, что город переименуют. Мы отправляем протокол схода в отдел культуры, там есть рабочая комиссия при ономастике. Она передаёт в областные структуры, там проводят свою работу. То есть процесс может затянуться на год и больше", – пояснил градоначальник.
К слову, Назира Шпанова по своей инициативе организовала клуб "Қазақша сөйлейік", где представители некоренной национальности могут бесплатно изучать государственный язык. По её словам, чаще всего такое желание изъявляют предприниматели. Они же часто приходят переводить свои вывески, объявления в созданный Назирой Call-центр по оформлению визуальной информации. Этими, безусловно, нужными проектами госслужащая занимается в нерабочее время, желая внести свою лепту в развитие госязыка.
На сегодня, по словам главного специалиста отдела по развитию языков и ономастики управления внутренней политики Акмолинской области Дулата Коспанова, названию "Державинск" есть две альтернативы – имя хана Кенесары и "Жаркаин".
При этом он отметил, что исполнение дорожной карты по переименованию идеологически устаревших наименований на 2022 − 2025 годы временно приостановили.
"Процесс переименования происходит при непосредственном участии народа. Эта работа начинается после того, как население проявляет инициативу дать название или переименовать населённый пункт, улицу или какой-нибудь объект. Мы работаем по дорожной карте, однако мы не указываем, что нужно изменить название того или иного города, села и так далее. Мнение людей имеет главное значение. О том, какое мнение у жителей Державинска, мы на сегодня достоверно не знаем. Пока точной информации об этом нет", − подчеркнул Коспанов.
Названия населённых пунктов подбираются исходя из природно-географических особенностей края, исторических событий, некогда имевших место на данной территории, добавил собеседник.
К слову, на том сходе участвовал учёный-историк Жамбыл Артыкбаев. Он подчеркнул, что история этой местности берёт начало отнюдь не с советских времён, а гораздо раньше.
"У нас есть местность, про неё условно говорят "солдат қырылған жер". Оказывается, в своё время, когда царская администрация принялась окуппировать нашу территорию, они убивали наших ребят, обижали женщин, − пересказывает своими словами Талгат Бейсенов. – И хан Кенесары, внук Абылай хана, набрал 500-600 человек-воинов, отправился в противостояние и остановил это движение. Солдаты погибли. Это место расположено в 30-40 километрах от города. Мы раньше думали, почему его так называют... В 1840 году царская армия, преследовавшая хана, возвела в Жаркаине крепость. То есть Кенесары имеет самое непосредственное отношение к нашей земле, об этом говорил профессор".
Житель Державинска Жайлаубай Ыскакулы на протяжении многих лет изучает шежiре края. Он считает что исторически эта местность связана с именем Кенесары.
"Наши роды, которые расположились вдоль реки Есиль, были непосредственно участниками этих восстаний под предводительством Кенесары хана. Были в его лагере. Это роды арғын-қарауыл; из рода сарғалдақ это Баубек батыр, орақ – Қабыл батыр, сайыс – Қара батыр, из рода көшек – Малғара батыр. То есть наши прадеды имели прямое отношение к тем событиям. После того, как взяли голову хана Кене, они здесь остались. Априори қарауыл – это Кокшетау и его окрестности, далее вверх в сторону Северо-Казахстанского региона – Айыртау, Чистополье... Часть расположилась в Жаркаинском районе. Поэтому история нашего края и сама наша родословная тесно связаны с личностью Кенесары", − Жайлаубай Ыскакулы.
Кстати, в Акмолинской области уже есть село Кенесары – в Бурабайском районе. В ответ на это жители, которые "за" это название, парируют: мол, не на одной же местности. А сколько в стране, дескать, улиц Абая?..
Другая часть жителей уверена, что отсчёт истории города следует вести с освоения целины.
Второй вариант – Жаркаин – вроде как отклонили.
"Раньше можно было называть одноимённо, поэтому в нашей Акмолинской области есть Есильский район и город Есиль, Аккольский и Акколь. Оказывается, вышло изменение в правилах по ономастике, теперь подобное недопустимо. Мы советовались с областной ономастической комиссией, там сразу отклонили, сославшись на эти нововведения", – прокомментировал аким Державинска.
Он добавил, что был ещё вариант назвать город именем Акпана Укубаева. Но он тоже не прижился, так как одна из трёх школ в райцентре, казахская, носит это имя. Две другие школы – им. Н. Островского и Н. Крупской – рано или поздно, скорее всего, тоже получат новые имена.
Любое переименование – процесс небыстрый и негладкий. С годами, десятилетиями названия улиц, сёл, городов настолько прорастают в наше сознание, что кажется, становятся частью нас самих. Но это и неизбежный процесс, его диктует время. Пока вопрос о названии Державинска остаётся открытым…
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