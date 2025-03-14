Держать на контроле профилактику стихийных бедствий поручил президент
Сегодня, 16:45
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:45Сегодня, 16:45
69
Президент Казахстана поручил постоянно держать на контроле мероприятия по профилактике стихийных бедствий, передаёт BaigeNews.kz.
"Это касается всех сфер. В частности, с наступлением весны в северных регионах тает снег, возникают риски затопления насел`нных пунктов.
Думаю, центральные, и местные власти сделали выводы из прошлогодних паводков. С наступлением лета усиливается пожарная опасность. Поэтому необходимо постоянно держать на контроле мероприятия по профилактике стихийных бедствий", - заявил он на Национальном курултае.