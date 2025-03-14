Президент Казахстана поручил постоянно держать на контроле мероприятия по профилактике стихийных бедствий, передаёт BaigeNews.kz.

"Это касается всех сфер. В частности, с наступлением весны в северных регионах тает снег, возникают риски затопления насел`нных пунктов.

Думаю, центральные, и местные власти сделали выводы из прошлогодних паводков. С наступлением лета усиливается пожарная опасность. Поэтому необходимо постоянно держать на контроле мероприятия по профилактике стихийных бедствий", - заявил он на Национальном курултае.