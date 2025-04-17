В Акмолинской области полицейский и инспектор рыбной инспекции спасли пожилого рыбака, который упал в реку и не мог выбраться самостоятельно, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Инцидент произошел 16 апреля около 17:00 у шлюза "Сабындинский Гидроузел" неподалеку от села Сабынды. Во время рейда участковый полиции А. Габбасов и инспектор рыбной инспекции Н. Мухаметжанов услышали крики о помощи, доносившиеся примерно с 500 метров от шлюза, в сторону села Алгабас.

Мужчину обнаружили в реке Нура: он был в одежде и едва держался на поверхности. Сотрудники среагировали быстро — при помощи троса из служебного автомобиля вытащили его на берег. Позже выяснилось, что это местный житель 1945 года рождения. Он приехал к реке на велосипеде, чтобы порыбачить, но оступился и упал в воду. Из-за промокшей одежды и возраста выбраться сам он не смог.

Рыбак пробыл в холодной воде около часа. После спасения его согрели и доставили в местный медпункт, где оказали первую помощь.