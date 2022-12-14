Держали в страхе бизнесменов Алматы: начато расследование в отношении ОПГ Коспаева

Досудебное расследование по факту создания и участия в организованной преступной группе начало Агентство по финансовому мониторингу в отношении подозреваемых в рейдерстве Елдоса Коспаева и его доверенных лиц. Ущерб от деятельности группы составил миллиарды тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в Агентстве, ОПГ состояла из 11 участников. Пять из них арестованы, остальные, в том числе Елдос Коспаев, объявлены в розыск.

Преступная группа длительное время держала в страхе предпринимателей Алматы. Угрожая и применяя насилие бандиты захватывали имущество, отнимали доли в компаниях, занимались теневым бизнесом.

Алкогольный бизнез

"4 марта 2019 года в Алматы Коспаев вместе со сообщниками вынудил владельцев ТОО "Profit Trade Ltd", вложивших в развитие бизнеса 160 миллионов тенге, передать 40 процентов своей доли Имашеву - активному члену ОПГ. Отстранив прежних руководителей от управления, члены ОПГ поделали документы и завладели оставшимися 35 процентами доли", - сообщили в АФМ.

Компания занималась оптовой реализацией алкогольной продукции и приносила стабильный доход.

В другом случае, 30 июля 2020 года преступная группа Коспаева под угрозой жизни принудила собственника ТОО "Azovita Aktay" и ТОО "Azovita Atyray", инвестировавшего в бизнес свыше 400 миллионов тенге, безвозмездно передать им 100 процентов долей уставного капитала предприятий.

"Получив контроль над компаниями, ОПГ во главе с Коспаевым начала использовать их в преступной деятельности по незаконной реализации алкогольной продукции в Алматинской, Атырауской, Костанайской, Мангистауской областях, а также в Алматы", - уточнили в АФМ.

"Есентай Сити" и дело Адыгаппароваа

Чувствуя безнаказанность, группа нацелилась и на другие компании.

"В июле 2021 года ОПГ силой завладели зоной отдыха на Капчагайском водохранилище стоимостью два миллиона долларов, принадлежащей ТОО "Kapchagai Marina Сlub". Наряду с этим, Коспаев через доверенных лиц владел 75 процентами доли в ТОО "AV-Construction", осуществлявшем строительство жилого комплекса "Есентай Сити" в одном из престижнейших районов Алматы", - пояснили в Агентстве.

Оставшиеся 25 процентов принадлежали известному предпринимателю Абдыгаппарову, который ещё в 2016 году от имени ТОО приобрёл участок площадью 31 гектар под строительство ЖК.

Коспаев и его сообщники, как уверяют в АФМ, совершали хищение имущества ТОО путём оформления квартир и коммерческих помещений на своих родственников.

"С октября 2018 года Коспаев и члены ОПГ Бабаев, Абижанов, Танашев, Кудряшова и другие лица присвоили три земельных участка, 20 офисных помещений и 113 квартир. В результате причинен ущерб на сумму 4,6 миллиарда тенге", - отметили в ведомстве.

После Коспаев, чтобы избежать претензии от совладельца, связанных с хищением имущества компании, решил завладеть 25 процентами доли Абдыгаппарова, оформленных на мать предпринимателя Джунусбекову С.

"Задержание и последующий арест Абдыгаппарова послужили для членов ОПГ инструментами давления на его пожилую мать Джунусбекову, которой обещали помочь сыну в обмен на долю в ТОО "AV-Construction". Не выдержав натиска со стороны членов ОПГ и боясь за своего сына, Джунусбекова безвозмездно передала свою долю в компании", - уточнили в Агентстве.

Имущество ОПГ

В рамках расследования наложен арест на имущество ОПГ, добытое преступным путём – это 133 объекта недвижимости, 11 земельных участков, 35 машин премиум класса и девять миллионов долларов наличными.

Кроме того, в Алматинской области Коспаев без каких-либо документов построил загородный дом с бассейном и тренажерным залом. Там же разводил породистых лошадей, содержал зоопарк диких животных – львы, медведи и другие.