Держали в секс-рабстве и накачивали наркотиками: расследование громкого дела прокомментировали в МВД

Много дезинформации появилось вокруг громкого дела о том, как "члены школьного ОПГ из Кызылорды держали в секс-рабстве одноклассницу”. В МВД прокомментировали расследование, передаёт BaigeNews.kz.

"По данному факту сотрудниками полиции зарегистрировано уголовное дело, несовершеннолетние подозреваемые были задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Следственным судом в отношении подозреваемых применена мера пресечения в виде “домашнего ареста”. Потерпевшая сторона не обращалась в правоохранительные органы в течение шести месяцев. По делу назначены экспертизы, проводится всестороннее, полное и объективное расследование", - сообщили в министерстве.

В связи с неисполнением родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, в отношении родителей подозреваемых зарегистрировано уголовное дело, ведётся расследование.

"В связи с распространением заведомо ложной информации через социальные сети органами полиции зарегистрировано уголовное дело, проводится оперативная работа, направленная на установление подозреваемых лиц. Уважаемые граждане! Не распространяйте фейковые сведения, не способствуйте тиражированию недостоверных данных, не сейте панику. Призываем граждан к информационной культуре и рекомендуем доверять сведениям из официальных источников", - заключили в МВД.

Ранее жуткую историю рассказали родители 16-летней жительницы Кызылорды. По их словам, одноклассники вовлекли девочку в проституцию, насиловали, "накачивали наркотиками", пытали и вымогали деньги.