Держали в секс-рабстве и накачивали наркотиками: над 16-летней девочкой издевались в Кызылорде

Жуткую историю рассказали родители 16-летней жительницы Кызылорды. По их словам, одноклассники вовлекли девочку в проституцию, насиловали, "накачивали наркотиками", пытали и вымогали деньги, передаёт BaigeNews.kz.

Огласке все ужасы предали в фонде "Не молчи". Согласно публикации на странице организации в Instagram, девочка - единственный ребёнок в семье, была тихой, домашней. Но с февраля стала пропадать из дома.

"Родители подавали заявление в полицию, в ИДН, в уголовный розыск, но её не искали, мало этого, постоянно угрожали, что лишат их родительских прав, поэтому запуганные родители искали её сами. Периодически она выходила на связь, на видео и говорила, что работает в кафе официанткой, или продавцом в цветочном магазине. Родители ехали туда, но им говорили, что она просто сняла видео и уехала. Девочка сообщает, что её заставляли так делать, чтобы родители не поднимали шум", - рассказали в фонде.

По словам родителей, дочь стала пропускать занятия в школе.

"Одноклассники угрожали тем, что якобы их родственники из Астаны, что там есть "крыша", а главное обещали убить её родителей! Девочка очень боялась за маму и папу, потому что знала, что эти люди опасны. Её постоянно накачивали наркотиками и насиловали. Вчера всё это вскрылось. Потому что с неё запросили крупную сумму денег, сказали, что побреют налысо и сбреют брови, если не найдёт эту сумму, и она решила попросить её у друга из инстаграмма, тот не выдержал и сообщил её родителям!" - говорится в публикации.

Выяснилось, что девочка и раньше просила деньги. Говорила, якобы разбила чей-то телефон, уронила ноутбук.

"Правда оказалась слишком шокирующей, девочку пытали, насильно заставляли принимать мефедрон, душили, прижигали плавлеными пакетами, издевались, зарегистрировали на сайте проституированных женщин, заставляли заниматься проституцией и забирали деньги", - сообщили в фонде.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Фонд #НеМолчиKZ | #МыНеМолчим (@nemolchikz_official)

Ситуацию прокомментировали в полиции.