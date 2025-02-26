Депутат Асхат Аймагамбетов прокомментировал размер единовременных выплат для победителей международных олимпиад и конкурсов научных проектов. По его словам, решение о сумме было принято еще в 2021 году, когда он занимал пост министра образования Казахстана, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Когда президент поручил обеспечить единовременные выплаты победителям международных олимпиад, мы подписали соответствующий приказ. Этот документ проходил согласование с большим количеством госорганов, учитывались возможности бюджета. Тогда был утвержден размер выплат на основе определенных показателей", - пояснил Аймагамбетов.

По его словам, проект закона по вопросам культуры и образования, который в первом чтении рассмотрели в Мажилисе, не устанавливает новые суммы, а лишь расширяет круг получателей выплат, включая теперь победителей международных конкурсов научных проектов.

"Сегодняшний закон позволяет им также претендовать на ранее установленные выплаты. Конечно, мы всегда хотим больше, но уже сам факт того, что эти суммы зафиксированы, - это большая победа", - отметил депутат.

Согласно приказу Министерства просвещения, победители международных олимпиад получают около 6 миллионов тенге. Кроме того, предусмотрены выплаты для их педагогов, а также возможность бесплатного обучения в вузах страны без сдачи Единого национального тестирования и поступления по программе "Болашак".

Аймагамбетов подчеркнул, что количество таких победителей в Казахстане относительно невелико.

"В год это порядка 20 человек (победителей международных олимпиад - прим. авт.). С учетом расширения категории получателей, ожидается, что добавятся еще 10-15 человек. Это не так много, но для них это существенная поддержка", - сказал он.

Депутат добавил, что государственная помощь одаренным детям - это не только финансовая мера, но и важный сигнал обществу.