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Дерматологи диагностировали у Моны Лизы алопецию

Сегодня, 20:59
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t.me/zdravnso Сегодня, 20:59
Сегодня, 20:59
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Фото: t.me/zdravnso

Российские дерматологи нашли признаки выпадения волос (алопецию) у героини картины Леонардо да Винчи Моны Лизы. Об этом сообщили минздраве Новосибирской области, передаёт BaigeNews.kz.

Мультимедийная выставка "Из века в век", посвященная 100-летию кожвендиспансера, открылась в Новосибирске.

"Часть экспозиции – портреты работы известных художников, на которых можно увидеть подтверждение тому, что с кожными болезнями человечество сталкивается на протяжении всей истории. Так, на культовом полотне Леонардо да Винчи можно увидеть, что у Джоконды есть признаки алопеции", - говорится в пресс-релизе. 

 

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