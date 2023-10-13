Дерматологи диагностировали у Моны Лизы алопецию

Российские дерматологи нашли признаки выпадения волос (алопецию) у героини картины Леонардо да Винчи Моны Лизы. Об этом сообщили минздраве Новосибирской области, передаёт BaigeNews.kz.

Мультимедийная выставка "Из века в век", посвященная 100-летию кожвендиспансера, открылась в Новосибирске.

"Часть экспозиции – портреты работы известных художников, на которых можно увидеть подтверждение тому, что с кожными болезнями человечество сталкивается на протяжении всей истории. Так, на культовом полотне Леонардо да Винчи можно увидеть, что у Джоконды есть признаки алопеции", - говорится в пресс-релизе.