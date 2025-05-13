В Актобе под угрозой уничтожения оказался один из немногих городских скверов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Он появился вдоль оживленного проспекта почти 15 лет назад. Его создавали не только власти, но и активно благоустраивали сами жители – высаживали деревья, ухаживали за ними. Со временем тут появились скамейки, тропинки.

Недавно в сквере бульдозеры с корнем вырвали десятки деревьев, а оставшуюся зелень обнесли забором. Здесь планируют строить очередной коммерческий объект – станцию техобслуживания и автомойку.

"Мы против того, чтобы здесь что-то построили! Нам нужна эта красивая зона. Мы хотим, чтобы наши дети здесь отдыхали, чтобы мы, люди в возрасте, могли посидеть на лавочках, отдохнуть. Мы против того, чтобы здесь было какое-либо строительство! Они уже погубили 20 деревьев с этой стороны и с той стороны. Пока собрание шло, 15 деревьев они просто раздавили на корню!" – говорит жительница Актобе Валентина Казаченко.

Горожане писали во все инстанции. В акимате заявили, что земля была передана бизнесмену ещё в 2021 году под строительство СТО и автомойки. Но, как утверждают чиновники, разрешения на вырубку деревьев никто не давал.

"Ему выдано разрешение на пересадку пяти деревьев с этой территории! По требованию жителей работы на участке приостановлены. За вырубку зелёных насаждений в отношении предпринимателя будут приняты меры", – сказал заместитель руководителя Центра урбанистики отдела архитектуры и градостроительства акимата Актобе Шынболат Орынтай.

В акимате обещают проверить, как и на каком основании бизнесмену выдавалась земля. Возможно, предпринимателю предложат другой участок.

Сообщалось, что в Атырау деревья срубили под корень, чтобы построить автозаправочную станцию.