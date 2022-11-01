Деревья уничтожают на берегу водоема Усть-Каменогорска

Фото: скриншот из видео

Забил тревогу общественник из Усть-Каменогорска, побывавший на побережье, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Общественник Роман Миженин опубликовал на свей странице в соцсети видео с последствиями "варварской", на его взгляд, вырубки.

"Деревья спилили на участке, где все лето люди отдыхают. И всё это в черте города. Если это незаконная вырубка, то за это предусмотрена ответственность", - комментирует Роман.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Роман Миженин (@glasnaroda13)

О вырубке деревьев, только на другом берегу котлована, в редакцию сообщал также читатель, отдыхавший с семьей на побережье в середине октября.