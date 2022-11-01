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Деревья уничтожают на берегу водоема Усть-Каменогорска
Забил тревогу общественник из Усть-Каменогорска, побывавший на побережье, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.
Общественник Роман Миженин опубликовал на свей странице в соцсети видео с последствиями "варварской", на его взгляд, вырубки.
"Деревья спилили на участке, где все лето люди отдыхают. И всё это в черте города. Если это незаконная вырубка, то за это предусмотрена ответственность", - комментирует Роман.
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О вырубке деревьев, только на другом берегу котлована, в редакцию сообщал также читатель, отдыхавший с семьей на побережье в середине октября.
"Людей много было на берегу, поэтому, видимо, "лесорубы" ушли подальше. Было слышно, как работает бензопила, и дерево повалилось в воду. Не хочу никого обвинять, но скорее всего, деревья на дрова рубят люди, которые живут в близлежащих дачных массивах круглый год", - рассказал горожанин Владимир.
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