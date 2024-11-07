  • 7 Ноября, 12:46
  • BAIGENEWS

Дерево упало на женщину в Павлодаре: она не смогла выжить

Сегодня, 12:20
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
скриншот из видео Сегодня, 12:20
Сегодня, 12:20
136
Фото: скриншот из видео

В Павлодаре на местную жительницу упало дерево, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на управление здравоохранения

"Вызов поступил 7 ноября в 09:37, повод – человека придавило деревом во дворе дома по улице Естая", - говорится в сообщении.

Доезд на место составил 6 минут. Пострадала женщина 1957 года рождения.

"К сожалению, пострадавшая скончалась в результате полученных травм, несовместимых с жизнью: переломы обеих голеней, грудной клетки, костей таза, закрытый перелом позвоночника, травмы внутренних органов, травматический шок 3-4 степени", - проинфоримровали в управлении.

Самое читаемое

Наверх