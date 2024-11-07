Дерево упало на женщину в Павлодаре: она не смогла выжить

В Павлодаре на местную жительницу упало дерево, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на управление здравоохранения

"Вызов поступил 7 ноября в 09:37, повод – человека придавило деревом во дворе дома по улице Естая", - говорится в сообщении.

Доезд на место составил 6 минут. Пострадала женщина 1957 года рождения.