Дерево упало на женщину в Павлодаре: она не смогла выжить
Сегодня, 12:20
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Сегодня, 12:20Сегодня, 12:20
136Фото: скриншот из видео
В Павлодаре на местную жительницу упало дерево, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на управление здравоохранения
"Вызов поступил 7 ноября в 09:37, повод – человека придавило деревом во дворе дома по улице Естая", - говорится в сообщении.
Доезд на место составил 6 минут. Пострадала женщина 1957 года рождения.
"К сожалению, пострадавшая скончалась в результате полученных травм, несовместимых с жизнью: переломы обеих голеней, грудной клетки, костей таза, закрытый перелом позвоночника, травмы внутренних органов, травматический шок 3-4 степени", - проинфоримровали в управлении.
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