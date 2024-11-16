Дерево упало на припаркованные авто в Алматы

В одном из дворов Алматы дерево упало на припаркованные автомобили, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Как рассказали в акимате Ауэзовского района, дерево не выдержало сильного снегопада. Но в списке аварийных или требующих обрезки клён не числился. В ведомстве подчеркнули, что для выплаты компенсации владельцам повреждённых авто необходимо обратиться в суд, который определит ответственность виновных лиц.