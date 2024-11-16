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  • BAIGENEWS

Дерево упало на припаркованные авто в Алматы

Сегодня, 04:29
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Сегодня, 04:29
Сегодня, 04:29
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В одном из дворов Алматы дерево упало на припаркованные автомобили, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Как рассказали в акимате Ауэзовского района, дерево не выдержало сильного снегопада. Но в списке аварийных или требующих обрезки клён не числился. В ведомстве подчеркнули, что для выплаты компенсации владельцам повреждённых авто необходимо обратиться в суд, который определит ответственность виновных лиц.

"В случае вынесения решения в пользу пострадавших, госорганы, причинившие ущерб, обязаны произвести выплаты в соответствии с действующим законодательством РК. В случае несогласия с судебным решением, они могут обжаловать его в вышестоящих инстанциях", – сказала Зауре Калпенова, главный сцециалист отдела благоустройства акимата Ауэзовского района Алматы.

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