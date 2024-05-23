Дерево упало на авто в Костанае: владелица взыскала с акимата 1,3 млн тенге

Жительница Костаная отсудила у акимата города ущерб за поврежденный автомобиль, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на tobolinfo.kz.

1 августа 2023 года в 23:10 автомобиль марки ВАЗ 21120, принадлежащий гражданке Ж., стоял на светофоре на перекрестке улиц Алтынсарина и Гоголя, когда на него рухнуло дерево. Автомобиль получил повреждения, в том числе было разбито лобовое стекло.

Полиция зафиксировала и зарегистрировала данный факт, женщина провела оценку пострадавшего имущества и обратилась с иском в суд. Претензии она предъявила отделу ЖКХ, так как дерево находилось на землях города, и ТОО "Капитал Групп Союз", которое обслуживает данную территорию. Владелица машины просила в солидарном порядке взыскать с ответчиков почти 1,3 миллиона тенге.

В суде женщина отмечала, что дерево упало в результате ненадлежащего исполнения отделом ЖКХ своих функциональных обязанностей и ненадлежащего контроля за работой подрядчиков. Представители ответчиков иск не признали.

Костанайский городской суд постановил взыскать ущерб именно с отдела ЖКХ. Общая сумма составила 1 миллион 379 тысяч тенге. Ответчик решение обжаловал и обратился в областной суд, однако закон снова принял сторону истца.