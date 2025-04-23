Таразским городским судом рассмотрено гражданское дело по иску жителя города к отделу жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тараза о взыскании материального ущерба, передает BaigeNews.kz.

Поводом для обращения в суд стало падение половины дерева на 3 припаркованных автомобиля, в результате чего транспортным средствам были причинены различные механические повреждения. Два других водителя отказались писать заявление из-за незначительности повреждений.

В связи с отсутствием состава уголовного и административного правонарушения, управление полиции города рекомендовало гражданину обратиться в суд.

На претензию истца ответчик сообщил, что средства из бюджета на возмещение ущерба не предусмотрены.

Судом установлено, что коммунальное учреждение несёт ответственность за содержание дорожного полотна, на котором произошло падение дерева.

С учетом наличия причинно-следственной связи между возникшим ущербом и действиями либо бездействием ответчика, а также представленных доказательств, показаний свидетеля и заключения прокурора, суд удовлетворил иск в полном объеме.

С ответчика в пользу истца взыскан материальный ущерб и судебные расходы на общую сумму 550 тысяч тенге.