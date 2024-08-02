  • 2 Августа, 04:33
  • BAIGENEWS

Дерево рухнуло на припаркованные авто в Костанае

Сегодня, 03:51
АВТОР
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alau.kz Сегодня, 03:51
Сегодня, 03:51
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Фото: alau.kz

В Костанае несколько автомобилей повреждены в результате падения дерева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Алау".

На аллее по улице Толстого сломался ствол одного из высаженных здесь много лет назад деревьев. Дерево рухнуло и накрыло сразу три припаркованных автомобиля.

В областном департаменте полиции сообщили, что состава административного правонарушения в данном случае не усмотрено. А в отделе ЖКХ городского акимата отметили, что для возмещения ущерба владельцы авто могут обратиться с иском в суд на подрядчика, который обслуживает данную территорию.

 

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