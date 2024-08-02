Дерево рухнуло на припаркованные авто в Костанае
Сегодня, 03:51
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Сегодня, 03:51Сегодня, 03:51
82Фото: alau.kz
В Костанае несколько автомобилей повреждены в результате падения дерева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Алау".
На аллее по улице Толстого сломался ствол одного из высаженных здесь много лет назад деревьев. Дерево рухнуло и накрыло сразу три припаркованных автомобиля.
В областном департаменте полиции сообщили, что состава административного правонарушения в данном случае не усмотрено. А в отделе ЖКХ городского акимата отметили, что для возмещения ущерба владельцы авто могут обратиться с иском в суд на подрядчика, который обслуживает данную территорию.
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