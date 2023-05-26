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pixabay.com Сегодня, 20:20
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Сегодня, 20:20
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Фото: pixabay.com

Дерево рухнуло на летнее кафе в центре Алматы

Дерево упало на территории летнего кафе в центре Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент сняла камера видеонаблюдения. Кадры попали в Сеть.

Гости кафе "Акунин" едва успели разбежаться в стороны. Чудом никто не пострадал. 

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Сегодня, 20:20
216
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