В Балхаше дерево рухнуло на два припаркованных легковых автомобиля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Сообщается, что это произошло в микрорайоне Мухамеджанова во дворе пятиэтажного жилого дома.

"Оперативно прибывшие спасатели с помощью бензопилы распилили дерево. В результате происшествия никто не пострадал. Водители сердечно поблагодарил спасателей", – сообщает МЧС.

Ранее на трассе близ села Шамалган в Алматинской области в результате сильного порыва ветра упало дерево, придавив 46-летнего мужчину.