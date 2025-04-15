Дерево рухнуло на два автомобиля в Балхаше
Пострадавших нет.
Сегодня, 01:30
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Сегодня, 01:30Сегодня, 01:30
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В Балхаше дерево рухнуло на два припаркованных легковых автомобиля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Сообщается, что это произошло в микрорайоне Мухамеджанова во дворе пятиэтажного жилого дома.
"Оперативно прибывшие спасатели с помощью бензопилы распилили дерево. В результате происшествия никто не пострадал. Водители сердечно поблагодарил спасателей", – сообщает МЧС.
Ранее на трассе близ села Шамалган в Алматинской области в результате сильного порыва ветра упало дерево, придавив 46-летнего мужчину.
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